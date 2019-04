“Con las palabras se puede mentir, pero es muy difícil hacerlo con las expresiones”

El periodista salteño Juan Cesano reflota una de las facetas más apasionantes de la profesión y se sumerge en la comunicación no verbal en las conferencias de prensa deportivas. Verdades y mentiras. Aciertos y desaciertos. O quizás una confianza de los entrevistados que termina derrumbando la noticia, esa misma que parece consistente frente al público apasionado.

Es que el deporte es eso: pasión sin límites. Se vive, se sufre o se goza. Se lo analiza desde el primer minuto y se lo critica hasta el último segundo. Pero hay un eslabón que a veces no termina de cerrar: los gestos.

Autor del libro “Deportes y gestos”, Cesano insiste que con las palabras se puede mentir, poco o mucho, pero es muy difícil hacerlo con expresiones.

¿Cómo llegás a esta investigación?

Antes de que comience la carrera de periodismo ya me gustaba la comunicación no verbal. Cuando me inscribí supe que en algún momento podía tocar este tema y terminó siendo una materia de la carrera. A mí me gusta el deporte e intenté mezclar las dos cosas. Era algo normal e innovador. Es un hecho que se podía resaltar y pensé que debería hacer algo diferente.

¿Es sinónimo de perfil?

No, porque el análisis de fondo es mucho más avanzado que un simple perfil.

¿Cómo lo volcás al periodismo?

Si lo ves desde la parte noticiosa es un poco complicado, porque en cualquier conversación no puedo estar analizando a cada segundo al entrevistado. A todos los videos que realicé los debo haber analizado entre 10 o 15 veces. Primero veía la postura, después la mirada, el volumen de voz, etc. O sea que de allí sacás algunas cosas claves, como es la mirada, que es fácil llevarla a la realidad y difícil cambiarla, pero te da indicios de la veracidad de sus palabras, como así también la postura de la persona, si se tira hacia adelante o hacia atrás en plena entrevista. Si está inquieto o no durante la misma, como así también si te responde antes que termines de formular la pregunta. También te das cuenta si está nervioso o seguro. Notás hasta si está inventando para llegar por otro lado.

¿Hay una investigación previa?

Sí, por supuesto, porque te das cuenta que hay personas que no se mueven mucho en una entrevista, pero con los gestos te dicen mucho. También incluye el volumen de la voz y los movimientos.

Con el “casete puesto”, quién es más difícil de analizar, un DT o un jugador.

El jugador, porque sale de la concentración del partido y con la mente puesta en otra cosa. Sabe que no puede hablar mucho y lo que dice se va a escuchar en muchos medios y cualquier cosa que diga mal los van a criticar. Por ejemplo, Cristian Pavón dijo una vez que había que esperar el resultado de un partido que se había jugado y lo mataron. Pobre, estaba cansado y le jugó una mala pasada.

¿En cuánto te afecta la comunidad virtual?

Afecta bastante. Te sesga mucho. La inmediatez, el whatsapp. El skype es lo más cercano, pero lamentablemente en la pequeña pantalla no podés apreciarlo.

¿Cuáles son las señales más llamativas?

Cuando por ejemplo el entrevistado está con los brazos cruzados, significa que no le interesa la entrevista y ni siquiera estar hablando del tema o con cualquier periodista. Es como si estaría reclinado hacia atrás en una silla. No le interesa. Si tiene los brazos muy abiertos significa que quiere crear más volumen corporal que su propio cuerpo. Está cómodo y seguro de él mismo y, por el contrario, cuando está en una postura totalmente “reprimida”, muestra hasta sumisión y timidez.

En síntesis...

La comunicación no verbal te da mucha amplitud. Solo el 7% de la comunicación es verbal. En el otro 93% están la postura, los gestos, el entorno, la velocidad de las respuestas y miles de aspectos que te enriquecen y aclaran la entrevista. La verbalidad te ayuda a confirmar o refutar algo que estás viendo, pero con la no verbal te das cuenta si es sincero o si esconde algo que no quiere revelar. Todo un desafío periodístico.

El perfil

Juan Cesano es un periodista salteño de 23 años recibido en la Universidad del Salvador. Hijo de un ingeniero y una profesora de matemáticas y física, cursó sus estudios en el colegio San Alfonso de nuestra ciudad.

Es hincha de River y simpatizante del albo. Trabajó en Argentinos Juniors con las infantiles, femenino, reserva y primera.

Su exitoso trabajo se vende a través de internet, en la página www.morebooks .com.

Las claves

Kinesia: se analiza la postura del cuerpo, la inclinación de la cabeza, los guiños de ojo, la posición de ellos, la mirada, la sonrisa, etc.

Proxémica: es la distancia con el personaje, y se divide en íntima, personal, social y pública, en donde hace referencia al empleo y la percepción que las personas tienen de su espacio físico.

Paralinguística: remarca su volumen de voz, el tono, el timbre de la misma, como así también la velocidad, los tiempos del habla y los silencios que provoca.