Ya trabajan en los terrenos de la Asociación de Mujeres

El jueves pasado comenzaron los trabajos de nivelación en los terrenos de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna, que se encuentran en la zona oeste de San José de Metán. Ese fue uno de los principios de acuerdo logrado por la institución en una reunión que mantuvieron el miércoles sus representantes con el jefe de Gabinete de ministros provincial, Fernando Yarade.

Del encuentro también participaron el intendente Fernando Romeri, el senador Roberto Gramaglia, el diputado Sebastián Otero, concejales metanenses y representantes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

"Allí manifestamos el mandato de los asociados, que se dé inicio inmediato a la construcción de nuestras viviendas", dijo el titular de la Asociación de Mujeres, Alan Figueroa.

"Los funcionarios presentes se comprometieron, en el corto plazo a dar inicio a los trabajos de nivelación y apertura de calles. Esto se haría en un trabajo coordinado entre el municipio de San José de Metan, Vialidad de la Provincia y el Gobierno provincial", destacó sobre los resultados de la reunión.

Los trabajos de nivelación en los terrenos se iniciaron el jueves y ayer fueron supervisados por el intendente Romeri y el diputado Otero.

Figueroa informó que las autoridades se comprometieron "a establecer en mediano plazo una reunión con autoridades de la Nación, a los fines de que se incorpore una adenda al convenio firmado oportunamente, lo que permitirá dar inicio a la obra de las viviendas".

Momentos de tensa calma se vivieron cuando las mujeres esperaban una respuesta.

El miércoles pasado, luego de la reunión con el ministro Yarade, los asociados decidieron levantar los cortes de ruta hasta el próximo miércoles 10: "En caso de que no inicien los trabajos en nuestro predio y tengamos fecha de la reunión en Buenos Aires, volveremos con las medidas de fuerza", indicaron desde la Asociación.

Destacaron la buena predisposición del ministro Yarade y el acompañamiento de las autoridades de Metán.

"Agradecemos a los asociados que acompañaron incansablemente la medida gracias a la cual obtuvimos avances, y esperamos que nuestros políticos estén a la altura de las circunstancias y cumplan con lo prometido", concluyó Figueroa.

Un reclamo más que justo

Los integrantes de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna se constituyó con el objetivo de dar una solución al déficit habitacional de 157 familias que la componen.

Los miembros de la institución destacaron que: "Compramos con esfuerzo 5 hectáreas, en las que realizamos mejoras y obras de infraestructura. En 2016 realizamos la donación al IPV, con cargo, para la construcción de 157 viviendas. En agosto de 2017 el IPV firmó un convenio con la Subsecretaría de la Vivienda de la Nación, en el que Nación aportaba los 2/3 de la obra y el IPV 1/3. Desde octubre de 2017 la Nación giró el adelanto financiero para que se inicie la obra, pero hasta la fecha no empezó".

Con respecto a la situación actual, la asociación informó que: "El IPV dice que no inicia la obra porque Nación no actualiza los precios. La Nación giró $12.000.000 en concepto de adelanto financiero. Llevamos años de espera, se nos excluyó del último sorteo de viviendas en nuestra ciudad porque el inicio de las construcciones era inminente. Esta operatoria con el IPV es la única forma de acceder a una vivienda digna. Hemos ayudado al Estado poniendo nuestro dinero para acceder a nuestra casa. No pedimos que nos regalen nada, solo que se cumpla el compromiso asumido", remarcaron.