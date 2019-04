Carta a una futura jubilada

* Por el Lic. Ernesto Martínez, licenciado en Economía y extitular de Anses Salta

Escribo estas líneas para Ud., Sra., que hace poco ha cumplido los 60 años (o los cumple en breve) y seguramente tiene muchas dudas sobre la jubilación. Esa tan ansiada, y necesaria, jubilación, luego de muchos años de trabajo.

Como Ud. sabe, para jubilarse se exigen 60 años de edad y contar con 30 años de servicios con aportes, pero lo cierto es que son pocas las mujeres que llegan a esa edad habiendo podido aportar tanto tiempo: a las dificultades de inserción laboral que traen la maternidad y las tareas del hogar se suman otras, propias de una provincia como la nuestra, donde la informalidad parece ser lo predominante, y hallar y mantener años un buen trabajo no es fácil. Pero este exigente requisito de los aportes se puede salvar.

Desde luego recuerda los planes de inclusión jubilatoria, más conocidos como jubilación para amas de casa. Hace unos años, millones de personas, mayormente mujeres, pudieron jubilarse cancelando con moratorias los aportes que no le realizaron en su momento. Se preguntará si todavía hay moratorias. Si, aún están vigentes, aunque se han limitado bastante, y de eso quería hablarle, porque hasta el 23 de julio (anote) estará abierta la posibilidad de acceder a la jubilación a través de la moratoria de la Ley 26.970. Se trata de un plan de facilidades de pago por el cual Ud. podrá cancelar sus aportes por un período, como máximo, desde que cumplió sus 18 años hasta el 31 de diciembre de 2003, que es la fecha tope que impone la normativa.

Sin embargo el plan de pagos tiene sus restricciones. Un ejemplo nos ayudará. Imaginemos que Ud. acaba de cumplir los 60 años, digamos, el 1º de abril y que no cuenta con ningún aporte. ¿Se podrá jubilar con la moratoria? Lamentablemente no, y le explico porqué. La moratoria, en su caso, se iniciaría el día de su cumpleaños número 18, es decir desde el 1º de abril de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2003, indefectiblemente, por ley. Si hace las cuentas, verá que podrá “financiar” con moratoria como máximo un total de 26 años y 9 meses, los cuales resultan insuficientes para jubilarse (recuerde que se requieren 30 años). En conclusión podríamos decir sólo podrán jubilarse aquellas mujeres que habiendo cumplido 60, acrediten un mínimo 3 o 4 años de aportes, deben ser posteriores al año 2003.

Si Ud. cuenta con esos aportes, aún queda una última valla a superar porque, para acceder a la moratoria, Anses realiza un "análisis de vulnerabilidad socio-económico". Consiste básicamente en verificar sus ingresos y bienes. Por ejemplo, sus ingresos mensuales declarados no deben superar los $53.829, además a través de AFIP se revisa que sus gastos con tarjetas de crédito y débito no hayan sido sean elevados, y también si ha declarado propiedades, si tiene vehículos y, créase o no, también si tiene embarcaciones (se aceptan hasta 9 metros de eslora) o aviones, pero me atrevo a decir que no es su caso.

Superada esta última prueba Anses calculará la deuda por los años de aportes no realizados y se le irán descontando de su jubilación hasta en 60 cuotas. En general recibirá la jubilación mínima, actualmente $10.410 y el descuento mensual rondará los $500 (ambos montos irán aumentando según la movilidad). Como jubilada Ud. contará con obra social, aguinaldo, asignaciones familiares si tiene hijos o es casada, y también podrá acceder a los préstamos de Anses.

En caso de que Ud. no pueda acceder a la jubilación, ya sea por la edad o porque no enmarca en los plazos que establece esta moratoria, lamentablemente deberá esperar a cumplir los 65 años para acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que es un beneficio no contributivo (no se requieren aportes) y que tiene una menor cobertura. Lamentablemente está sucediendo que muchísimas mujeres de entre 60 y 65 años se están quedando sin cobertura previsional y de salud.

Como verá, es un tema un tanto técnico y hasta árido le diría, pero espero que estas sencillas líneas que le escribo le sirvan como guía para poder acceder a su jubilación. Recuerde: tiene tiempo hasta el 23 de julio.

Le mando un afectuoso saludo.

Ernesto Martínez

Consultas: teléfono 387-154737115

Email: ernestomartinez01@hotmail.com