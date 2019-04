“Los pobres también tienen derecho a ser profesionales y por eso voy a luchar”

El contador Víctor Claros es el actual decano de la facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Fue rector de la casa de altos estudios desde el 2010 hasta el 2016. Y ahora se postuló para volver a tomar las riendas del rectorado y competirá en las elecciones del próximo 17 de abril.

Bajo el lema “Para volver a poner de pie a nuestra universidad”, encabeza la lista Compromiso Académico y Social. Su compañera de fórmula es la doctora Graciela Morales, vicedecana de la facultad de Ingeniería.

En diálogo con El Tribuno explicó sus propuestas que incluyen un plan de salud para los estudiantes y lanzó duras críticas sobre la gestión del rector actual. También se refirió a la situación en la que se encuentra la carrera de medicina y habló sobre la deserción.

¿Cuáles son sus propuestas?

En primer lugar, sostener esta universidad pública como gratuita, inclusiva y además pluralista. También hay una cuestión que es muy importante y tiene que ver con igualar las oportunidades de los estudiantes, en especial de los más vulnerables. Esto se hace manteniendo o incrementando como ya lo hice en mi gestión anterior las becas del comedor, de estudio y las becas de formación que ya lo van preparando al alumno para el futuro.

Tenemos que analizar entre todos los claustros de la universidad cuáles son las medidas que hay que tomar para disminuir la deserción de los estudiantes, para mejorar los índices de retención.

Una de las cuestiones que hay que hacer y que se ha perdido en los últimos tiempos, es impulsar los debates con respeto y tolerancia, sin persecuciones o presiones.

Además hay que hacer un análisis jurídico y estatutario para que tengan participación en el Consejo Superior las sedes regionales, con voz y voto. Considero importante gestionar los recursos financieros necesarios de Buenos Aires para promover tecnicaturas o carreras cortas con salida laboral.

Después, hay que desarrollar una gestión importante, más que puertas abiertas recorriendo todos y cada uno de los sectores de la universidad, tanto sede central como las regionales. Esto es lo que no ocurrió en esta última gestión. No se puede dirigir semejante institución encerrado en una oficina.

Por otra parte, estoy llevando un plan de salud para todos los jóvenes de la universidad, tengan o no obra social. Este plan puede tener un costo muy mínimo. Estoy hablando de alta complejidad. Vamos decididos a darles becas o medias becas a todos aquellos que requieran de este plan de salud.

Nosotros tenemos muchos jóvenes que no tienen obra social, o que ya tienen más de 25 años y no logran tener una y eso es injusto.

En la elección pasada usted le dio apoyo al actual rector Antonio Fernández y ahora competirán. ¿Considera que es mala la actual gestión?

Apoyé para que llegue a la gestión de rector el contador Fernández y realmente el proyecto de universidad que veníamos desarrollando cuando yo era rector, porque el era decano en ese entonces, nada tiene que ver con lo que hizo o no hizo.

No voy a hablar si es mala o buena, me parece que no existió gestión y lo peor de todo es que los decanos no teníamos conocimiento de lo que pasaba.

Yo presido Hacienda en mi carácter de decano de Ciencias Económicas. Siempre que iba el vicerrector Edgardo Sham y le preguntábamos sobre las cosas que necesitábamos en Hacienda, él decía: “No, no me comenta nada el rector”. Es más, si no hubiera sido por el vicerrector Sham, creo que estaría más delicada la situación de la universidad.

Cuando se abrió la carrera de Medicina usted había dicho que en 2019 iba a ser manejada totalmente por la UNSa y que no iba a depender de Tucumán, sin embargo sigue tal dependencia y no se sabe hasta cuando. ¿Que piensa de esto?

Nos costo muchísimo conseguir Medicina y en esto quiero agradecer justamente al decano de la facultad de Medicina de Tucumán, el doctor Mateo Martínez. El vino a reunirse conmigo a comienzos de año y me dijo que realmente necesitaba algún apoyo porque ni lo recibían acá cuando venía, para ver si largaba la corte de este año.

Cuando nosotros la conseguimos, ahí dependiendo de Tucumán, ya habíamos planificado para que la carrera a partir del 2019 pase a ser de Salta. Yo firmé y de eso hay constancia, hasta quinto año toda la carrera en dos partes. Una era hasta segundo año y una adenda hasta quinto año porque después el sexto y el séptimo es el interhospitalario que ya tienen los profesores de Tucumán acá en Salta y que nos pasaban.

Resulta que yo consigo del Ministerio de Salud Pública de la Nación la primera etapa de un laboratorio de anatomía que para dármelo fueron autoridades nacionales a averiguar a la Secretaría de Políticas Universitarias si estaba la carrera y le confirmaron que estaba la carrera completa. Ese es el laboratorio que está en la UNSa. La actual gestión del rectorado no siguió la gestión de la segunda etapa y todavía esta incompleta.

El doctor Mateo Martínez va a seguir apoyando medicina y estoy dispuesto a que la carrera en el 2020 sea de Salta.

Medicina tiene que ser una sola facultad, distinta, única. Quiero hablar con el actual intendente porque en mi gestión anterior ya quería una parte de la ex Palúdica que ahora está en manos de la comuna para que también vea si hay un lugar para hacer la facultad.

Medicina nos sirve a todos. Le pediré a los gobiernos que me ayuden a levantarla. También quiero un cupo para el interior de la provincia porque el interior también tiene derecho a tener jóvenes médicos.

Fernández cuestiona que usted abrió carreras en el interior pero no se aseguró financiamiento a futuro y que el tuvo que buscar la forma para que no se cierren...

Cuando uno no hace nada, lo mejor es buscar un pretexto de que es lo que sucede y de llorar y lamentarse para atrás. El ha sido decano en el período de mi gestión como rector y era presidente de Hacienda y nunca lo escuché decir eso, que no había financiamiento. En la gestión de él no tenemos una sola carrera nueva. Nosotros trajimos electromecánica y medicina para Salta, para la sede sur que es la sede nueva que me tocó habilitar, porque yo la gestione.

En Metán y Rosario de la Frontera incorporamos ingeniería agronómica, licenciatura en administración, profesorado de matemática, tecnicatura en alimentos y electrónica. En la sede de Tartagal sumamos contador público nacional. Con respecto a enfermería yo conseguí el financiamiento porque ya la había traído la ingeniera Estela Bianchi que estaba antes que yo, pero si llevé la carrera a Santa Victoria Este y hoy tenemos alumnos Chulupíes, Wichis y criollos. Hay más de 15 recibidos.

En Orán habían tres carreras y yo llevé tecnicatura de laboratorio, programador informático, técnico de recursos forestales, electrónica, recursos naturales y medio ambiente. En Cafayate me toco habilitar vitivinicultura, energía solar y turismo.

El actual rector cuando era parte de las reuniones en los momentos en que yo era decano, tenía conocimiento pleno de todo lo que habíamos traído. El habla de que tuvo que salvar enfermería de Santa Victoria, electrónica de Orán, pero no habla de toda la plata y recursos que a él le negaron, después de haber conseguido yo que estén las cosas. Por falta de gestión de él tuvimos que poner el dinero de la universidad. No vino nada de afuera. Todo ha salido del presupuesto de la universidad.

¿Como se hace para que los chicos que llegan del secundario no sientan el peso de la universidad y no haya tanta deserción?

Es un tema bastante delicado pero no es solamente local, de la UNSa. Es un tema más allá de lo nacional, es un tema internacional. Nosotros no podemos superficialmente decir que toda la culpa la tiene el nivel medio o el secundario. Creemos que hay que articular cada vez más. Nosotros hicimos un trabajo de articulación cuando estaba Roberto Dib Ashur de ministro de Educación y luego con Analía Berruezo y se hizo un trabajo muy fuerte y se hace, pero no se termina nunca. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir profundizandolo y no solamente radica en los contenidos sino en la misma ambientación. Uno viene de una forma, un proceder, notas, evaluaciones y la universidad es totalmente distinto. Además, acá hay un problema bastante grave: los recursos económicos. Es un factor determinante. Si no les damos de comer a los alumnos, si no tienen la bibliografía, es complejo. Gracias al gobierno provincial tienen el transporte, pero es un tema que si se está tratando. Tenemos el lujo de tenerlo al profesor Daniel Córdoba en el taller de física. Ahí hay una muestra de cuando se articula bien, porque desde muy chiquitos vienen y después siguen. Como provincia, somos los que más llevamos al Balseiro. Los salteños representan casi el 23%.

Según un informe de un centro de estudios de una universidad privada de Buenos Aires, la mitad de los alumnos aprueba solo una materia por año.

Creo que es todo parte de un mismo problema. A veces las estadísticas que vienen de Buenos Aires, de privados, son confeccionadas a modo de alentar que los alumnos vayan a una privada, lo cual es lamentable. ¿Aquellos a quienes les faltan una o dos materias para recibirse también los consideran? Hay que tener cuidado con las estadísticas, de quien las hace, como están dirigidas. Hay mucha responsabilidad de la gente que está en la parte académica, los docentes pero también hay que tener cuidado no quiere decir esto de que estemos muy bien. Hay que seguir trabajando. Si yo decidí salir a postularme justamente quiero destacar que lo hago porque aceptó la doctora Morales acompañarme. Realmente es un lujo tenerla de compañera. Es una gran investigadora. Además, si me asustaría la realidad no me presento. Voy a enfrentarla porque así se merecen nuestros estudiantes. Si no hay estudiante no hay universidad y los pobres también tienen derecho a ser profesionales. Por eso voy a luchar.