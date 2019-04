Se define una permanencia y tres descensos en la Superliga

Patronato de Paraná, San Martín de San Juan, Tigre y Belgrano de Córdoba buscarán quedarse en la Primera División, pero solo uno de ellos podrá permanecer en la máxima categoría y los otros tres descenderán a la B Nacional.

El elenco paranaense es el que más chances tiene de salvarse del descenso, ya que depende de sí mismo y un triunfo como local ante Argentinos Juniors le permitirá mantener la categoría y automáticamente condenará al resto de los equipos al descenso.

En cambio, si Patronato empata llegará a los 91 puntos y deberá esperar a que no ganen Tigre (88 puntos) o San Martín de San Juan (88), ya que en ese caso habría un desempate con el equipo que alcance la línea del elenco entrerriano.

Tigre visitará a un River con la obligación de ganar y esperar a que Patronato no lo haga porque cualquier otro resultado lo condenará al descenso mientras que San Martín de San Juan recibe a un Talleres de Córdoba y debe ganar y esperar otros resultados.

El que más complicado está es Belgrano que será local de Godoy Cruz y como mucho aspirará a un desempate con Patronato, pero primero necesita lograr los tres puntos y esperar que no ganen Tigre, San Martín de San Juan y que pierda el elenco de Paraná para llegar a un desempate con este último.

Los cuatro partidos definitorios se jugarán a partir de las 15.15 y uno de ellos se llevará a cabo en el estadio Antonio Vespucio Liberti con arbitraje de Andrés Merlos y televisación por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

River - Tigre

River venció por 2 a 0 a Talleres en Córdoba en la que fue su quinta victoria seguida en la Superliga (fue expulsado Nicolás De La Cruz) y luego empató como visitante 2 a 2 frente a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

Por su lado, Tigre igualó 1 a 1 como local ante Racing y la única variante que hará el entrenador Néstor Gorosito será el ingreso de Agustín Cardozo por Sebastián Prediger, quien se desgarró en el encuentro ante Racing.

San Martín (SJ) - Talleres

En San Juan, San Martín recibirá a Talleres en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez con Facundo Tello Figueroa como juez principal y televisación por Fox Sports Premium.

El equipo cuyano empató sin goles en su visita a Colón y el técnico Rubén Forestello dispuso que Arian Puchetta reemplace a Juan Rodríguez mientras que en el ataque Emanuel Denning jugará por Nazareno Solis y Humberto Osorio Botello por Pablo Palacios Alvarenga.

Talleres, por su parte, perdió como local frente a River por 2 a 0 y el entrenador Juan Pablo Vojvoda haría tres cambios:

Miguel Araujo, Federico Navarro y Junior Arias por Enzo Díaz, Joel Soñora y Mauro Ortiz.

Patronato - Argentinos

El elenco de Parana se medirá al equipo de La Paternal en el estadio Presbítero Bartolomé Grella con Fernando Rapallini como árbitro y televisación por la señal de cable TNT Sports.

Patronato perdió por 2 a 1 en su visita a Godoy Cruz y el técnico Mario Sciacqua realizará cuatro cambios: Lautaro Germiniani por Lucas Ceballos; Bruno Urribarri por Nicolás Pantaleone; Damián Lemos por Gastón Gil Romero y Gabriel Carabajal por Jacobo Mansilla.

Por su parte, Argentinos cayó como local por 2 a 0 ante Rosario Central, luego venció por 4 a 1 a Douglas Haig de Pergamino por los 32avos de final de la Copa Argentina y el entrenador Diego Dabove aún no definió el equipo.

Belgrano - Godoy Cruz

En Córdoba, Belgrano será anfitrión de Godoy Cruz en el estadio Julio César Villagra con arbitraje de Patricio Loustau y televisación de TNT Sports. .

El equipo cordobés perdió por 3 a 1 en su visita a Lanús (fue expulsado Joaquín Novillo) y el entrenador Doego Osella haría cuatro variantes: Juan Patiño, Matías Nani y Christian Almeida irían por los suspendidos Tomás Guidara, Juan Quiroga y Novillo.

Godoy Cruz, en tanto, venció como local a Patronato por 2 a 1 y luego empató 0 a 0 en su visita a Universidad de Concepción de Chile por la Copa Libertadores y el técnico Lucas Bernardi podría poner un equipo similar al que jugó en la fecha pasada de la Superliga.