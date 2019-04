Gimnasia bajó al líder en Lomas de Medeiros

En Lomas de Medeiros hubo cacería de serpientes, porque Gimnasia y Tiro bajó a Universitario de Tucumán, equipo que hasta ayer era líder del Regional del NOA de rugby, al ganarle por 22 a 15 y confirmar su gran momento.

Con esta victoria en la cuarta fecha de la competencia los millonarios acumulan su segundo triunfo consecutivo, ya que el fin de semana pasado habían derrotado a Huirapuca en Concepción.

Esta vez el albo pudo ser local en su casa por primera vez en el torneo, ya que ante Natación y Gimnasia, en la fecha 2, tuvo que jugar en el Jockey Club porque tenía suspendida su cancha.

En el encuentro de ayer, tras ir abajo 7 a 0, el millonario empató a través un try penal a los 16 minutos y sobre el final de la etapa inicial logró pasar al frente con un penal convertido de Leandro Tobío.

Los locales se fueron al descanso arriba por 10 a 7 y en el primer minuto del complemento lograron estirar el marcador con un try de Tobías Fernández y la conversión de Tobío.

Lejos de conformarse con ese resultado, Gimnasia y Tiro insistió y anotó un nuevo try. Fue a los 35’, a través de Luis Valdez.

La visita reaccionó, pero no pudo alcanzar el puntaje de los millonarios, que ya suman ocho puntos. Las serpientes tucumanas cortaron una racha positiva después de tres triunfos seguidos, teniendo en cuenta que en el debut habían vencido a Lince, en la segunda fecha a Cardenales y en la tercera al Jockey tucumano.

No levantan cabeza

Mientras el albo disfruta de un gran presente, los otros dos representativos salteños no la pasan nada bien en el Regional del NOA. Es que ayer Jockey y Universitario volvieron a perder en tierras tucumanas. Los albirrojos acumulan tres derrotas consecutivas y los verdes perdieron en sus cuatro presentaciones.

Lince y Jockey ofrecieron un encuentro bastante peleado que terminó con victoria por la mínima para los de la vecina provincia por 20 a 19.

El equipo de la rotonda de Limache solo pudo lograr una victoria en el torneo y fue precisamente en el debut ante Universitario. Después tuvo caídas ante Santiago Lawn Tennis, Old Lions y la de ayer ante Lince. El local, por su parte, con los puntos de ayer suma ocho unidades, producto de dos partidos ganados y dos perdidos.

La derrota que más preocupa es la de Universitario, porque los verdes tenían la posibilidad de lograr su primera alegría ante un rival que hasta ayer no había ganado en el torneo.

De hecho, antes de iniciarse la cuarta fecha eran los únicos dos equipos sin sumar puntos y Cardenales fue más que la U.

El partido terminó 28 a 23 y ahora el equipo de la zona norte suma su cuarta caída, teniendo en cuenta que en lo que va del torneo perdió con Jockey, Old Lions, Lince y Cardenales. El resto de la fecha se completó con los siguientes resultados: la victoria de Los Tarcos sobre Huirapuca por 36 a 27; el triunfo de visitante de Tucumán Lawn Tennis sobre el Jockey tucumano por 21 a 10; el gran partido que ganó Tucumán Rugby ante Natación y Gimnasia por 54 a 12 y el triunfazo en condición de visitante para Old Lions en el clásico provincial por 34 a 25 ante Santiago Lawn Tennis.

Se viene la quinta

El próximo fin de semana se disputará la quinta fecha del Regional del NOA con partidos muy importantes.

En Salta habrá dos: en la zona norte Universitario irá por su primera victoria ante Jockey de Tucumán, y en la zona sur el Jockey salteño se medirá con Cardenales.

Gimnasia y Tiro, en tanto, visitará a Tucumán Lawn Tennis. Entre otros choques se destacan Huirapuca-Tucumán Rugby y la U (T)-Los Tarcos.