Central Norte no se guardó nada en Perico

Central Norte aceleró a fondo en Jujuy, sacó a relucir su máxima potencia en el ataque y goleó con autoridad y merecimiento a Cuyaya en el estadio Plinio Zabala por 3 a 0, en el partido de ida de los play-offs, del Regional Federal Amateur.

El cuervo demostró por qué es considerado uno de los grandes favoritos a quedarse con el ascenso. En Jujuy le hizo honor al rótulo que carga porque desplegó uno de sus mejores juegos y solo le bastó un tiempo para liquidar a su rival, quedando con un pie adentro de la siguiente fase.

El equipo de Ezequiel Medrán tuvo una primera mitad demoledora, desde el minuto cero salió pisando el acelerador y se llevó por delante a su rival, lo asfixió y lo borró del campo.

Central no tardó en marcar su clara supremacía. A los 7’ Diego Núñez lució su capacidad goleadora y aprovechó un tiro de equina de Lucas Quiroz, para definir de primera y darle la ventaja al equipo cuervo.

Todo era de Central Norte, dominio absoluto, buen juego y claridad ofensiva. Solo era cuestión de esperar y con paciencia llegó el segundo sobre el final (41’), tras una muy buena sociedad entre Quiroz, Núñez y Fabricio Reyes, lo que le permitió a la Perla, libre de marcas, definir cruzado y ampliar el marcador.

El azabache no sacó el pie del acelerador y minutos antes de que finalizara el primer tiempo sentenció el partido con una jugada preparada: tiro libre del Toro Quiroz y gran definición de Krupoviesa por arriba de Ezequiel Arjona.

El defensor cuervo tuvo que pagar con sangre el tercer tanto de Central Norte, ya que en la acción previa recibió un golpe de puño del “uno” jujeño que lo dejó tendido en el campo de juego y con un corte en la cabeza. Krupo estuvo a punto se ser reemplazado pero el pitazo final le dio la posibilidad de recuperarse y continuar jugando.

En la segunda mitad el elenco salteño sintió el gran desgaste que hizo y bajó la intensidad, dejando crecer a su rival que logró exigir a Mauricio Pegini.

Cuyaya empezó a incomodar, Claudio de los Ríos movió algunas piezas y el equipo comenzó a generar peligro por las bandas.

El equipo local tuvo la posibilidad de descontar en varias oportunidades, pero la seguridad de Pegini y la falta de eficacia no se lo permitieron.

Central resguardó la diferencia y apostó al contragolpe, un recurso válido que estuvo muy cerca de darle sus frutos. Con el ingreso de Ronaldo Martínez, quien se complementó con Reyes y la buena la labor de Francisco Peinado, estuvo muy cerca de marcar el cuarto, algo que finalmente no llegó por falta de precisión.

Central Norte goleó y está con un pie adentro de la siguiente fase. Lo define en Salta.

El resultado:

CUYAYA 0 C. NORTE 3

E. Arjona (4) M. Pegini (7)

F. Torres (5) L. Beterette (6)

B.Monteserín (5) F. Rodríguez (6)

N. Videla (5) P. Krupoviesa (7)

De los Ríos (5) E. Buruchaga (6)

J. Machaca (4) Valsagna (6)

S. Pisculiche (5) O. Young (6)

A. Alancay (5) M. Iglesias (6)

C. Ruiz (5) L. Quiroz (6)

Varela (4) F. Reyes (6)

J. Arraya (5) D. Núñez (7)

DT: C. De los Ríos DT: E. Medrán

Goles, PT: 7’ D. Núñez (CN), 41’ F. Reyes (CN), 43’ P. Krupoviesa (CN). Cambios, ST: 6’ G. Acuña por Machaca (CY), 10’ Flores por Alancay (CY), 22’ F. Peinado por Valsagna (CN) y León por Varela (CY), 25’ R. Martínez por Núñez (CN) y 36’ F. Zamarián por Quiroz (CN).

Jornada: Play-off, ida

Estadio: Plinio Zabala

Árbitro: Guillermo Catala (6)