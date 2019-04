Klix ratificó el premio de un millón de pesos al plantel de Juventud

Es la final de finales, Juventud Antoniana no tiene otra que vencer frente a San Martín de Formosa, el jueves, desde las 15, en cancha de Racing de Córdoba, en el último partido del triangular que definirá el último descenso en el torneo Federal A de la presente temporada.

Para incentivar al plantel santo, el presidente del club antoniano, Gustavo Klix, hizo un ofrecimiento de $1.000.000 a los jugadores si se lograban mantener la categoría. Al ser consultado por El Tribuno sobre si sigue en pie este premio al plantel, Klix dijo: “En ese caso se va cumplir. Pero para ello tenemos que ver como nos organizamos con los aportes solidarios con los que debemos contar. Claro que primero hay que enfocarse en el partido del jueves. Es un partido definitivo el que nos toca esta vez. Es lo que nos dio el destino. Es la última chance y no hay más. Por lo tanto los jugadores tienen que entregar todo para ganar”.

El dirigente antoniano consideró que el hecho de que “seguimos dependiendo de nosotros y vamos salir a la cancha con la obligación de conseguir el resultado que más nos interesa y en función por la historia que representa Juventud. La confianza y el apoyo que recibimos nos da la posibilidad de fortalecer el estado de ánimo de este grupo de jugadores, aún más sabiendo todo lo que estará en juego frente a los formoseños. Desde ese lado hay mucho optimismo y es positivo para afrontar un compromiso de estas características. Con garra y el corazón hay que salir a mantener la categoría”.

Al ahondar en un análisis del actual momento de Juventud con respecto al desafío que tienen estos jugadores en Córdoba, Klix explicó lo siguiente: “Yo siempre digo que en las situaciones extremas, lo más difícil que se presenta en la vida, siempre aflora el carácter. Lo que viene en este caso para Juventud, por lo que sucedió en los últimos meses y semanas, con presiones, seguro que fortaleció mentalmente al grupo. Los hizo crecer como hombres. Madurar como personas sabiendo que deben responder en un campo de juego de la mejor forma”.

Luego Klix se refirió al inconveniente que le tocó vivir con el árbitro Sebastián Mastrángelo, quien ordenó que en el entretiempo del partido con Gimnasia que se retirarán los dirigentes de ambos clubes de la cancha. “Nos sorprendió la medida, porque hasta ese momento no se había registrado ningún incidente. Acatamos la orden, aunque el delegado del Consejo Federal intentó convencerlo pero el árbitro se mantuvo firme en su postura. Me tuve que dirigir a la cabina de periodistas para ver el partido, y los demás fueron desalojados hasta un salón del estadio”, se quejó Klix.