Lucas Quiroz no jugará la revancha frente a Cuyaya

Con la victoria en Jujuy, el cuervo tiene un pie y medio en la siguiente fase del Torneo Regional Federal Amateur.

El cuerpo técnico también analiza todas las situaciones y no se pierde ningún detalle para lo que viene.

Frente a Atlético Cuyaya, el volante Lucas Quiróz, pieza clave del esquema de Medrán, fue amonestado y llegó a la quinta tarjeta amarilla en el torneo por lo que se perderá el encuentro de vuelta de este viernes, a las 22, en el Gigante del Norte.

La idea era “limpiar” al generador de juego en el cuervo (era el único que estaba al límite de las tarjetas) y ahora el técnico Ezequiel Medrán deberá buscarle un reemplazante y el que correría con ventaja para ocupar en el once titular es Álvaro Lozano.

Para tranquilidad del cuerpo técnico, el otro jugador que terminó con una dolencia fue Patricio Krupoviesa, quien sufrió un corte en su cabeza pero esto no le impedirá estar presente frente a los jujeños.

De todas maneras habrá que esperar si el cuerpo técnico analiza realizar algunas variantes teniendo en cuenta la gran diferencia que hizo en Perico por tres goles.

El plantel continuará hoy por la mañana con los entrenamientos en el estadio Dr. Luis Güemes donde trabajarán en la parte física a cargo del PF Víctor Cuellar.

Salvo Fausto Apaza, el cuervo no tiene ningún lesionado.