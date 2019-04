Acusados de abuso sexual se declararon inocentes

En el Salón de Grandes Juicios se desarrollan los tramos finales del juicio contra siete imputados por abuso sexual en banda en perjuicio de una menor. Al momento del hecho la víctima tenía 14 años. En la audiencia de ayer los que se avinieron a declarar fueron los imputados José A. Fernández, Federico E. Singh y Nicolás A. Maldonado.

El primero contó que el día del hecho concurrió a la cancha del barrio Ampliación San Isidro para jugar un partido de fútbol. Luego del encuentro, cerca de las 19, se reunió con sus compañeros a tomar unas gaseosas. Dijo que bebió dos vasos y se fue porque pasó su novia a buscarlo. Antes de irse alcanzó a ver que una chica se sumó al grupo, pero no le prestó atención. Aseguró que por la noche se quedó con su pareja, en casa de ella. El imputado aportó el nombre de un vecino que los vio llegar. Luego declaró Singh, quien manifestó que no estuvo en la cancha la noche del hecho y que hacía mucho tiempo que él no jugaba al fútbol con los vecinos. Aseguró que ese día se quedó trabajando con su padre en su taller de bicicletería. Singh manifestó que él cree que lo involucraron a raíz de una confusión, porque hay otro muchacho, de otro barrio, que solía jugar al fútbol en el citado barrio y que tiene su mismo apodo, "Pico" o "Piquito". A su turno, Maldonado sostuvo que el día del hecho sí jugó al fútbol, pero apenas terminó el partido se fue porque tenía que trabajar. El imputado relató que se retiró entre las 18 o 19, y que a las 22 pasó por la cancha porque sabía que sus compañeros se habían quedado a festejar. Sostuvo que cuando llegó al lugar ya no había nadie y se fue. Luego la fiscal solicitó que se dé lectura a lo declarado por Maldonado en la instrucción, a raíz de las contradicciones en que incurrió ayer. El imputado había señalado que esa noche, cuando volvió al pasaje "donde estaba la junta tomando", vio que con los muchachos había una chica que también estaba bebiendo. Dijo no conocerla. En su primera declaración había precisado que se quedó allí unos veinte minutos, el tiempo que se demora en fumar un cigarrillo, y se fue. Sobre las contradicciones en sus relatos, manifestó no recordar bien lo que pasó por el tiempo transcurri do.