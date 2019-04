Alberto Samid viaja a la Argentina tras su escape al Caribe

La Justicia de Belice le puso punto final a la estadia de Alberto Samid en ese país. Tras su detención el viernes pasado por la Interpol, el empresario está en viaje a la Argentina escoltado por dos oficiales de la Policía Federal. Cuando arribe a Buenos Aires, será alojado en una dependencia de esa fuerza y deberá enfrentarse sí o sí con la Justicia: está acusado de integrar una asociación ilícita.

El vuelo de Samid al país tiene dos escalas. Una fue en El Salvador y la otra, en Colombia; luego, directo a Buenos Aires. Antes de salir desde Belice, un equipo de TN Central encabezado por Maru Duffard consiguió su testimonio: nunca admitió haberse fugado. "Me fui un fin de semana de vacaciones. Estaba muy estresado. Ahora, no sé qué pasó acá. No tengo miedo de ir preso", afirmó.

Samid se refugió en las paradisíacas islas de Belice para evitar presentarse ante la Justicia en una causa iniciada en 1996 por evasión de impuestos en su cadena de frigoríficos. Ahora, una vez que esté en la Ciudad, será llevado a la Alcaidía Federal, en la calle Cavia y Figueroa Alcorta, donde es probable que pase la noche. Luego, deberá presentarse en Comodoro Py.

Desde el Gobierno explicaron que Samid fue echado de Belice porque mintió al decir que era turista. "En realidad, escapaba de la justicia de la Argentina. Por eso, lo detuvieron y lo expulsaron de su país", aseguró Bullrich.

La ministra dijo que el escape del "Rey de la Carne" empezó el 24 de marzo. Ese día, el dueño de carnicerías fue hasta la frontera con Paraguay y cruzó al otro lado cerca de la 1.30 de la madrugada. Desde allí voló hacia Panamá y, después, a Belice, su destino final. "Vamos a investigar cómo hizo para irse sin papeles", advirtió la funcionaria.

El empresario había sido trasladado este lunes por la tarde a Ciudad de Belice, luego de pasar más de dos días en el Departamento de Policía de San Pedro a la espera de que se definiera su situación. Había sido detenido el viernes por la noche en al sur de Cayo Ambergris, luego de que Interpol emitiera una alerta roja.

El territorio en el que fue capturado por Interpol tiene playas impresionantes: en 1996 fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. La capital del país es Belmopán, pero Ciudad de Belice es la más poblada.

El "Rey de la carne" es juzgado desde el 18 de marzo último acusado de formar parte de una asociación ilícita en una causa iniciada en 1996 por evasión de impuestos en su cadena de frigoríficos. La fiscalía pidió que reciba una pena de seis años y medio de prisión.