Casero reveló por qué se fue de Animales Sueltos

El actor Alfredo Casero estuvo en Terapia de noticias , de LN+ , y explicó cuál fue la razón que lo alejó de Animales Sueltos , el ciclo que conduce Alejandro Fantino , a quien dijo que le tiene mucho cariño. Para él, "no salió mal", pero decidió dar un paso al costado porque "no quiere meterse en la arena política" y por una cuestión personal suya. "Tengo que tomar otra rienda y no estar ahí. Tengo que hablar cuando necesito hacerlo".

El humorista se definió como "una persona común y corriente" que "no habla para ofender a nadie". "Lamento terriblemente que el Gobierno no tenga comunicación con la gente que lo sigue", opinó. En ese momento, el conductor, Diego Sehinkman, le preguntó si sentía que era él el encargado de hacer ese trabajo, y respondió: "Yo soy Batman".

El invitado se refirió a "los peronistas momia" que lo criticaron por sus dichos, y agregó: "Hubo un momento en el que no se podía hablar, nadie podía decir nada, escrachaban y destruían gente. Muchos periodistas temían eso. Había todo un sistema de propaganda que lo pagó la Anses, y que todos los sabemos".

Alfredo Casero, contra Tinelli

Además, Casero apuntó duro contra Marcelo Tinelli y su candidatura : "Añadió una palabra más a su vocabulario, la palabra 'peronista', pero creo hizo todo una carrera usando 60 o 65 palabras". E ironizó: "Yo lo veo realmente como presidente de Titanes en el ring".

El humorista aclaró que "no desconfía del pueblo, sino de la gente que trata de manipular al pueblo". Y dijo, entonces, que "no pondría en manos de Tinelli sus bienes y su vida" porque considera que no está preparado para el cargo. "Es el equivalente a [Pablo] Echarri", disparó, irónico.

