Mascarello ratifica: "No hay dengue hemorrágico"

Tras las declaraciones efectuadas a El Tribuno por parte del vecino tartagalense Pedro Albis, quien retornó a a su hogar en el norte de la provincia en las últimas horas, luego de estar internado en delicado estado en Salta capital, las autoridades de Salud ratificaron que no se trató de un caso de dengue hemorrágico, tal cual había consignado el paciente.

Albis, en el diálogo con este medio, presentó el certificado médico de la epicrisis donde figuraba el ingreso al hospital del Milagro en Salta Capital, derivado desde Tartagal, con un cuadro de dengue hemorrágico, según consta en el documento público.

El ministro de Salud, Roque Mascarello, aseguró ayer que eso se trató de un diagnóstico inicial que posteriormente fue descartado por los análisis posteriores. "El diagnóstico presuntivo con el que vino de Tartagal es una cosa. El diagnóstico definitivo, además de tener las dos pruebas de laboratorio negativas en el hospital del Milagro, dio negativo", dijo.

El funcionario explicó que, aparte de los dos resultados negativos, se envió una tercera prueba a Buenos Aires y que el diagnóstico final del paciente Albis fue "púrpura trombocitopénica", una enfermedad de la sangre que se trata con corticoides. "En los próximos días tendremos la historia clínica completa del paciente", afirmó el ministro.

Temor

Luego de estar internado por varios días y de llegar a un mínimo de plaquetas, que puso en riesgo su vida, Albis fue dado de alta el pasado 8 de mayo, con indicaciones para seguir con el tratamiento en el norte de la provincia, aunque debe regresar a Salta capital para completar otros estudios.

Albis había referido que sus síntomas tenían que ver con el dengue y que esto le fue confirmado incluso por los médicos del hospital de Tartagal, quienes lo derivaron en grave estado en un vuelo sanitario hacia la ciudad de Salta.

Después de cuatro semanas, Albis fue autorizado a volver a Tartagal el miércoles. "Pero no estoy con el alta definitiva. Tengo que tomar todos los recaudos, hacer una dieta estricta y el viernes (por hoy) tengo que volver a hacerme análisis para el recuento de plaquetas, además de seguir con otros estudios", afirmó.

Albis había expresado que un primer análisis en el hospital de Tartagal, ante los primeros síntomas de fiebre y cansancio, había arrojado que tenía 30 mil plaquetas cuando lo normal es 150.000. "Me sentía muy mal y comencé a asustarme; arrojaba coágulos de sangre por la garganta y la nariz, y cuando el viernes me hicieron un nuevo recuento de plaquetas bajaron a 10.000, hasta que a la noche llegué a 1.000", indicó.

Albis recordó que siempre estuvo consciente. "Por eso el Dr. Pedro Urueña (subgerente del hospital de Tartagal), a quien le agradezco su atención y su sinceridad, me dijo: "El virus te está matando y si hacés un paro o una convulsión por la fiebre no voy a poder salvarte'. Así que pidió el avión sanitario y me trasladaron a Salta", contó.

Ayer, Mascarello descartó el diagnóstico inicial, y ratificó que Albis tiene púrpura trombocitopénica, una enfermedad de la sangre que se presenta como autoinmune. "En los próximos días tendremos la historia clínica completa", reiteró.

El Hospital del Milagro

La coordinadora de Epidemiología de la Provincia, Griselda Rangeón, ratificó que los resultados de los análisis virológicos estandarizados para determinar la infección por virus dengue en el paciente Pedro Albis, en el Laboratorio de Virología del Hospital Señor del Milagro, no confirmaron dicha sospecha. Aclaró también que dicho laboratorio es de referencia provincial para realizar la confirmación.

“No hay falta de control del dengue por falta de dinero”

Asuntos Municipales desmintió que la Provincia no envíe fondos

El secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró, salió ayer al cruce de las declaraciones efectuadas por el diputado nacional Sergio Leavy con relación a que “el Gobierno provincial no remitió un peso para Tartagal para la lucha contra el dengue”.

Calabró aseguró que esas son declaraciones infundadas y con un claro interés político. “El diputado desconoce totalmente lo que está pasando. Desde el área de Asuntos Municipales estamos remitiendo un promedio de 4 y 5 millones de pesos en forma mensual para obras descentralizadas, que el intendente puede disponer y darle el destino que necesite. De esta forma no hay falta de control del dengue por falta de partidas”, aseguró Calabró.

Leavy había dicho que Tartagal tiene contratada una brigada contra el dengue que lo paga la Nación que le envía los recursos a la Provincia. “Se trata de 2.600.000 pesos con los que se paga la contraprestación y los insumos. Mandaron lo que corresponde al año pasado, pero en lo que va de 2019 no mandaron nada”, dijo.

Calabró aseguró que ese dinero es cuatrimestral y que la próxima semana será remitido al municipio.

“Se trata de 1,3 millones para descacharrado y otra cifra igual para pagar a los operarios. El intendente de Tartagal jamás se quejó porque cuenta con recursos suficientes. Lo que dice el diputado Leavy es político”, insistió.