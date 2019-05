“El premio de la gente”, la curiosa colecta de los hinchas de Central Norte

Cuanta pasión, cuanta locura y devoción despierta el fútbol en sus fanáticos. El amor incondicional de los hinchas por el club de sus amores no conoce de límites ni fronteras, para ellos no existe la palabra imposible y todo se puede con una cuota de ingenio, seriedad y voluntad.

Central Norte no está exento a estas reglas Un grupo de hinchas lanzaron una curiosa campaña, que tiene como finalidad reunir dinero y premiar al plantel que conduce Ezequiel Medrán en caso de lograr el ascenso al torneo Federal A.

Los que en principio parecía broma, o una verdadera locura para muchos, hoy es una realidad. Estos fanáticos cuervos pondrá hoy en marcha su plan denominado “El premio de la gente”.

La idea es que todas las personas que de algún modo se sientan identificadas con Central colaboren con dinero, el cual irá a una cuenta bancaria y al finalizar el torneo, en caso de lograr el objetivo, se le entregará al plantel de jugadores.

Cuando en el club de barrio norte no se habla “oficialmente” de premios por un posible ascenso, este grupo de personas decidió exponerse y llevar a delante su plan, con el cual esperan recaudar al menos $ 1.000.000. Sí, un millón, eso esperan.

“Esta idea es de varios conocidos de la cancha que nos encontramos en la tribuna. Diego tiró la loca idea de darle un premio que sea de la gente. Ibamos charlando, nos entusiasmamos y decidimos darle un premio extra al plantel”, contó Rodrigo Herrera, uno de los organizadores.

A la planificación de este loco proyecto se la llevó con mucha cautela, tratando de trasparentar todo y hasta los mismos jugadores se mostraron muy agradecidos. “Mi hermana (de nombre Belén) con Diego hablaron el miércoles con el plantel para que estén al tanto y avalen el proyecto”, explicó Rodrigo, “también se les dijo que el 5 % de lo recaudado quedará para otras disciplinas. El premio será solo en caso de ascenso, caso contrario el dinero se destinará para alguna obra en el club”, agregó.

“Muchos jugadores que llegaron de otras provincias, no tenían mucho conocimiento de lo que es Central Norte, pero se calzaron la camiseta y lo hicieron muy bien”, destacó el Herrera con orgullo.

A modo de chicana sobre el histórico y clásico rival Juventud Antoniana, expresó: “Salió esto de juntar un millón de pesos para ascender, contrario a lo que pasó en Juventud”.

Los hinchas de Central Norte ya comenzaron la colecta y también reciben la colaboración del expresidente Juan López, uno de los que se habría comprometido para sumar a la causa.

Esto que para mucho es un “locura” recién comienza, pero promete dar mucho más que hablar. El objetivo está claro: juntar un millón de pesos para pagar agradecerle al plantel en caso de salir campeón y volver al Federal A.