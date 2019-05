Sin teléfono de línea ni servicio de internet en Cerrillos

Desde las primeras horas de la mañana de hoy, los vecinos de Cerrillos se encuentran sin línea de telefonía fija ni servicio de internet, según manifestaron a El Tribuno.

“Estamos sin tono. Yo me di cuenta del corte a las 7 de la mañana, cuando abrí el negocio e intente comunicarme. Otros vecinos me dicen que desde antes está caído tanto el teléfono como internet. Nadie nos dijo nada y no sabemos hasta que hora vamos a permanecer sin servicio”, contó Domingo, un comerciante cerrillano de la zona centro.



Por su parte Luis, de barrio El Molino, agregó: "El corte parece que es en todo el pueblo. Así me avisaron los vecinos de Villa Los Tarcos; el pelao Yacón de Pueblo Nuevo, desde el barrio Antártida y de Villa Balcón. Parece que es general. Esperemos que esto se solucione rápidamente, porque estamos incomunicados".