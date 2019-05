Massa dijo que los tenedores de créditos UVA fueron víctimas de un fraude

El precandidato presidencial por Alternativa Federal Sergio Massa sostuvo que ‘los tenedores de créditos UVA son víctimas de un fraude‘ y responsabilizó al gobierno nacional, del que dijo ‘que no supo controlar la inflación”.

El precandidato formuló sus declaraciones anoche, luego de mantener un encuentro con el colectivo de tomadores de créditos hipotecarios UVA.

“En un acuerdo parlamentario entre todos los bloques de la oposición podemos ponerle un límite a esto y resolver el problema de estas familias que quisieron comprar una casa o un coche y se terminaron comprando un problema enorme”, dijo el ex intendente de Tigre.

“Recibimos al colectivo de tenedores de créditos UVA y de planes de ahorro, que son víctimas de un fraude del gobierno nacional, que al no poder controlar la inflación ha terminado destruyendo los ingresos”, indicó Massa al finalizar el encuentro.

Según el líder del Frente Renovador, “hay 200.000 familias que tienen un crédito hipotecario que está fuera de control y que a pesar de haber pagado hasta un tercio del monto que les prestaron, hoy están debiendo el doble‘.

‘Son 200 mil familias que soñaron con la casa propia, no con tener una deuda que terminó siendo una trampa mortal producto de la inflación y la devaluación”, aseveró el ex jefe de gabinete.

En ese sentido, precisó: “La disparada de la inflación ha llevado la cuota a duplicarse o triplicarse y se la sacan directamente del salario, con lo cual, muchos no pueden pagar la luz o dejan de pagar otras obligaciones como la cobertura médica o la escuela de los chicos”.

Acompañaron a Massa su esposa y concejala tigrense, Malena Galmarini, el diputado Diego Bossio y el ex concejal de La Plata José Arteaga, entre otros.