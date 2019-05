Para Estrada, la Municipalidad debería poner los $500 millones del plazo fijo en la ciudad

El ministro de Economía de la Provincia, Emiliano Estrada brindó una entrevista a El Tribuno en la que se refirió al panorama económico actual y al que podría avecinarse luego del año electoral. Y, entre otros temas, habló del plazo fijo de 500 millones de pesos que tendría la Municipalidad de Salta del que la semana pasada informó un funcionario del municipio.

"Creo que el funcionario se refirió a un monto cercano a los 500 millones de pesos que tiene la Municipalidad en plazo fijo. Desde ya celebro que la Municipalidad tenga esos ahorros, pero me parece que debería poner esos recursos en la ciudad, que tiene pozos por todos lados y se sigue inundando, y no especular con esos ahorros para una contienda electoral. Me parece que si efectivamente están esos recursos, deberían ponerlos en la calle o en la gente", consideró.

Además, Estrada habló de un reparto de recursos de Nación totalmente signado por el "signo político" de cada provincia o municipio, como en el caso de Salta capital.

"Cuando uno mira en líneas generales el trazo de la asignación presupuestaria a nivel nacional, va a ver que está claramente identificada con el signo político. Yo llamo a realizar el mismo análisis en base a la ejecución presupuestaria en Salta y esa realidad no se refleja, porque cada uno de los fondos que vinieron a la provincia estuvieron distribuidos o por el índice de coparticipación o, en el caso de la soja, el 50% para los municipios y el 50 restante lo administraba la Provincia, con lo cual la distribución es automática, por lo que no hay ningún tipo de sesgo político o discrecionalidad. A nivel nacional uno ve que las provincias que son oficialistas han recibido muchísimos más recursos: lo vemos con obras como el Paseo del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires, obra fastuosa y multimillonaria financiada desde el Gobierno nacional, y aquí seguimos esperando, aunque sea, el tramo de la ruta 9/34, que era la más importante y no se realizó y, cuando uno cruza el límite con Jujuy arranca la obra en la misma ruta. Lo mismo pasa con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son recursos discrecionales girados a las provincias o a los municipios y se ven claramente envíos a provincias o a ciudades con gobernadores e intendentes oficialistas, como el caso de Salta capital. Entonces cuando uno mira el plan de obras públicas, lo que en aquel momento se llamó Plan Belgrano, es la misma asignación de partidas del presupuesto rebautizado con ese nombre".

