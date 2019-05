Un famoso cantante rechazó un trasplante por miedo a que el donante fuera gay

Vicente Fernández, de 79 años, afirmó que se negó a ser sometido a un trasplante por temor a que el donante fuese gay o drogadicto. El intérprete de “Las mañanitas”, “Por tu maldito amor”, “Que te vaya bonito”, entre los hits, estaba en medio de una gira por Estados Unidos cuando se enteró que tenía cáncer de hígado y debía ser trasplantado de forma urgente.

El cantante mexicano se realizó un examen médico en un hospital en Houston, Texas, donde le informaron que le habían detectado “una bolita” en las dos vías biliares. Razón por la cual los médicos decidieron dejarlo internado e inmediatamente incluyeron su nombre en la lista de pacientes que aguardaban por un donante.

Sin embargo, cuando apareció uno, el artista se negó rotundamente a ser trasplantado. “Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, declaró el cantante al programa mexicano Primera Mano.

“No me querían dejar salir, me dijeron: Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo”‘, precisó el cantante. En ese momento, procedió a vestirse para retirarse del centro médico. Los profesionales no se lo impidieron, pero tuvieron que pedirle que lo hiciera en silla de ruedas por su delicado estado de salud. “’Por favor, Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital, me dijeron. Me subí a la silla y me fui”, recordó.

Finalmente, poco tiempo después de esa situación, Fernández fue sometido a una operación, que resultó exitosa, aunque se llevó a cabo en otra institución. Actualmente se encuentra bien, recuperándose y con ganas de volver a los escenarios, indicaron desde su entorno a medios mexicanos.