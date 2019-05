Tigres y Tiro Federal jugarán los play-offs

Siete de los ocho equipos que jugarán los play-offs del Regional Desarrollo de rugby ya están definidos. Solo resta una plaza por confirmar que se definirá el próximo fin de semana cuando se dispute la séptima fecha del grupo A.

El rugby salteño tendrá dos equipos en la próxima instancia de la segunda categoría del Regional del NOA. Tigres es el mejor de la primera fase con 29 puntos y es uno de los clasificados; le sigue Tiro Federal con 22 unidades y también con un lugar en la siguiente fase.

El tercer clasificado del grupo A es Santiago Rugby con 20 unidades a falta de una fecha. De este grupo saldrán el equipo que resta sumarse a los play-offs y los candidatos para esa plaza son dos representantes de Tucumán. Tafí Viejo está cuarto con 19 puntos mientras que La Querencia suma 15 y con chances de sumarse a la siguiente fase.

Monteros, la fusión entre Zenta y Tartagal y Liceo ya quedaron sin chances de clasificación. En la séptima fecha La Querencia recibirá a Tigres y Tafí Viejo jugará con Santiago Rugby; además Liceo irá contra Zenta-Tartagal y Tiro Federal visitará a Monteros.

En el grupo B ya no hay interrogantes puesto que ya se definieron los cuatro equipos que accederán a los play-offs. Ellos son Corsarios (27 puntos), Aguará Guazú (21), Coipú (20 y Bajo Hondo (19). En la séptima fecha se enfrentarán: Bajo Hondo vs. Lomas Marcos Paz, San Isidro vs. Aguará Guazú, San Martín vs. Coipú y Frankycia XV vs. Corsarios.

Los ocho equipos clasificados se jugarán la posibilidad en los play-offs y la Liguilla de ser parte del Súper 10 (zona campeonato) en el Regional del NOA del año que viene.