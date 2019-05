"Goma" salta en las escuchas

Entre los descubrimientos que realizaron los investigadores de la Policía Aeroportuaria durante los allanamientos efectuados a propiedades de Matías Huergo durante enero, se descubrió, en una computadora, un revelador correo electrónico que uno de sus empleados de la empresa Arcadio le envió a su cuenta personal el 19 de diciembre pasado.

El mail contenía un documento con varias pestañas en el que se detallaban movimientos contables en proyectos que habría participado el pool de empresas de Huergo. Bajo la pestaña "Provisión de Efectivo", a los investigadores les llamó la atención que se hiciera mención del nombre Sebastián Gomeza relacionado a una obra subcontratada por Aguas del Norte consignada en la planilla como "Demolición de Tanque Gemes".

Ese trabajo, realizado específicamente en el barrio 25 de Mayo de la ciudad de General Gemes, se facturó en $3.510.500, según consta en el expediente judicial que se abrió contra Huergo.

No es la única vez que se lo menciona en la causa al responsable del área de Contrataciones, Compras y Finanzas de Aguas del Norte, Sebastián Gomeza, también conocido como "Goma". En una comunicación telefónica con Aníbal Anaquín, Matías Huergo le dice: "Goma me pidió usar a Santiago (Secsa) para facturar, porque son dos obras que nos da...", en referencia la demolición de dos tanques en el barrio San Remo de la capital salteña.

En otro fragmento de la resolución del juez Leonardo Bavio, Gomeza aparece en una sugerente conversación entre Huergo y Anaquín: "Me tiró una punta, no Goma sino el jefe que es Bazán (sería Juan Bazán, gerente de servicios de Aguas del Norte) para que empecemos a hacer pozos de agua, dice que nos puede tirar entre tres o cuatro pozos por mes...". Un testigo que permanece anónimo en la causa explica que desde que Gomeza ingresó al directorio (en diciembre de 2017 junto a Paz Posse) se cambió el sistema de compras y contrataciones de Aguas del Norte. Señaló que pasaron de realizarse las autorizaciones mediante un sistema informático a gestionarse a través de un sistema de "expediente/papel", donde la decisión última correspondería al "Goma". No está imputado.