¡Lobo, que no te pique el bicho!

Gimnasia y Esgrima La Plata y Argentinos Juniors se enfrentarán hoy en un partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de la Superliga, en el cual los dos elencos intentarán quedarse con la victoria para poder acceder a la semifinal del torneo.

El encuentro se disputará a partir de las 19 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, contará con el arbitraje de Andrés Merlos, será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports y el ganador se medirá con Boca o Vélez.

El partido de ida jugado en La Paternal culminó 0 a 0, por lo cual el elenco que gane pasará a la próxima fase, mientras que si empatan sin goles la serie se definirá por penales y cualquier otra igualdad favorecerá a Argentinos Juniors.

En Gimnasia y Esgrima La Plata, el entrenador Darío Ortiz no tendrá disponible al defensor Facundo Oreja, quien fue expulsado y deberá cumplir la suspensión, y en su lugar corrió a Agustín Bolívar de la mitad de la cancha al lateral derecho y en el mediocampo dispuso el ingreso de Lorenzo Faravelli.

Cambio en Argentinos

El técnico de Argentinos Juniors, Diego Dabove, también tendrá que suplir una baja, ya que Carlos Quintana vio la tarjeta roja y, si bien aún no lo confirmó, colocaría a Jonathan Galván en su reemplazo.

Cabe recordar que el bicho viene de eliminar a Independiente y a San Lorenzo del actual torneo.

Según los dirigentes del club de La Paternal, Quintana fue mal expulsado por el árbitro Néstor Pitana, por lo cual se presentaron en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para pedir que el Tribunal de Disciplina revea la sanción sobre el defensor y que no reciba ninguna fecha de suspensión.

La dirigencia de Argentinos se amparó en las imágenes que muestra la televisación del encuentro, donde se ve que la mano que interpretó el árbitro, que le valió la segunda amarilla al defensor y por ende la roja, no existió.

De todas maneras, Dabove ya probó con Galván debido a que aún no hay confirmación desde la AFA acerca de la situación de Quintana.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Alexis Arias; Agustín Bolivar, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi y Lucas Licht; Maximiliano Comba, Victor Ayala, Lorenzo Faravelli y Horacio Tijanovich; Santiago Silva y Jan Hurtado. DT: Hernán Darío Ortiz.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Jonathan Galván y Elias Gómez; Franco Moyano o Fausto Vera, Matias Romero, Alexis Mac Allister y Claudio Spinelli, Damián Batallini y Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.