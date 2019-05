Sigue la aflicción de vecinos por el agua

Se realizó una reunión con vecinos interesados por la situación en que se encuentra el mejoramiento del servicio del agua en Metán, de la cual participó el intendente Fernando Romeri, el secretario de Gobierno, Javier Reynoso, y otros funcionarios municipales, la presidente del Concejo Deliberante, Liliana Nieva, y referentes barriales, quienes recibieron en la localidad al presidente de Aguas del Norte, Pino Paz Posse, y a otros funcionarios del organismo.

"Durante la reunión Paz Posee pudo escuchar las inquietudes de los vecinos de los diferentes barrios y se hizo hincapié en las gestiones que se vienen realizando con el Gobierno nacional para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en Metán", dijo Romeri.

Cabe destacar que en la búsqueda de optimizar el servicio de provisión de agua y superar los problemas que se producen principalmente en el verano por las intensas lluvias que hacen crecer ríos y arroyos, el presidente de Aguas del Norte había firmado con anterioridad con el intendente Romeri, un convenio de colaboración para la ejecución de tres nuevos pozos profundos de agua. Se trata de tres perforaciones que realizaron en conjunto Aguas del Norte y la comuna.

Según se informó, la Municipalidad tuvo a su cargo la ejecución de las obras, mientras que Aguas del Norte aportó su financiamiento y la inspección de los trabajos.

"Las obras de perforación de los tres pozos están concluidas y serán conectados a las redes", confirmó Romeri ayer a El Tribuno.

Por otra parte, este año se proyecta ejecutar una importante obra de optimización de la planta potabilizadora de agua de San José de Metán. Desde las instalaciones se abastece a la mayor parte de los vecinos de distintos barrios de esta ciudad. La planta afronta varios inconvenientes actualmente. No tiene energía eléctrica y el tratamiento al líquido elemental se hace de manera artesanal.

Además, el sistema no permite procesar altos niveles de turbiedad, lo que ocurre en el verano cuando crece el río Conchas. Las autoridades confirmaron que las obras de optimización de la potabilizadora de Metán fueron incluidas en el presupuesto provincial 2019, con una inversión de $23 millones de pesos.

Según legisladores, esos trabajos van a permitir solucionar la turbiedad del agua.

Hubo una protesta el mes pasado

Un grupo de vecinos protestó el mes pasado por los tarifazos y la mala calidad de agua, en una jornada en la que, coincidentemente, hubo quejas en los barrios por la turbiedad en el líquido elemental.

La convocatoria había sido realizada por Mariela Gonza, vecina del barrio San Martín. La concentración se realizó en la mañana frente a la oficina de Aguas del Norte, en la intersección de las calles San Martín y Arenales, en el centro de la ciudad de San José.

Con carteles, pancartas y tambores, unos 30 manifestantes interrumpieron el tránsito sobre calle Arenales. “Estamos cansado de pagar por un servicio que no se presta como corresponde y que sigue en aumento. Por eso hemos decidido hacer esta manifestación en un día en el que hay mucha quejas por la turbiedad del agua”, dijo Gonza a El Tribuno.

En la casa de la misma vecina se realizó la reunión con Paz Posse y otros funcionarios.

“Al agua que recibimos en nuestras casas no se la puede tomar, no sirve ni para bañarse porque yo estoy con los intestinos afuera porque me operaron y un día cuando me estaba bañando comenzó a salir turbia y contraje un virus”, aseguró Gonza.

Históricamente, los metanenses no participan de manifestaciones callejeras, por lo que cuesta que concurran a este tipo de protestas a pesar de la crisis económica y los tarifazos en los servicios. “Somos pocos en esta primera manifestación que se va a seguir repitiendo. Lo importante es salir a expresar nuestro descontento e ir sumando gente, porque esto no puede continuar”, dijo Gonza.