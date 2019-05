Garavano reveló contactos con la Corte y lo que espera el Gobierno que suceda

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, reconoció públicamente contactos con la Corte Suprema de Justicia por la causa "Vialidad" y ventiló qué es lo que espera la Casa Rosada que ocurra con el inicio del juicio oral y público contra Cristina de Kirchner.

El funcionario reiteró que la decisión de la Corte Suprema de revisar las pruebas en la denominada “causa Vialidad” a pocos días del inicio del enjuiciamiento fue “inusual” y genera mayor descreimiento en la Justicia. “Trabajamos para que la gente vuelve a tener confianza en el sistema judicial, que es una de las base del sistema democrático, pero lamentablemente este tipo de situaciones, más allá de las situaciones técnicas, genera en la gente una sensación de bronca e impunidad que no ayudan y alientan un montón de sospechas sobre la incidencia de la política en la Justicia”, afirmó Garavano en diálogo con radio Continental.

El ministro y los especialistas del derecho que asesoran al Presidente aseguran que es posible que le juicio continúe. “Hasta que la Corte la no abra el recurso de queja (presentado por Cristina de Kirchner) está firme el fallo dictado por la Cámara de Casación que dijo que el juicio se puede realizar, y es eso lo que debe seguir el Tribunal Oral N°2. Técnicamente, en el inicio de los procesos, donde el fiscal lee la acusación, se puede realizar perfectamente con copias del expediente, sin generar perjuicio a ninguna de las partes”, aclaró Garavano.

Los peligros que acechan al expediente

El titular de la cartera de Justicia de la Nación identificó los dos peligros que acechan a los expedientes por presunta corrupción, en este caso, por supuestas irregularidades en la contratación de obra pública durante el gobierno anterior.

El primero -según el ministro- es la dificultad de la Justicia de hacer juicios orales, que es el verdadero momento de la Justicia. “Todo lo demás son situaciones preparatorias. Nuestro sistema judicial penal lamentablemente rara vez llegan a juicio los casos de delitos de narcotráfico, complejos o cuello blanco”, dijo.

El segundo es la cantidad de recursos que se interponen la “gente poderosa” a través de sus abogados ante las distintas Cámaras (Federal y Casación Penal). “El sistema es una fuente inagotable de recursos, que generan demoras burocráticas y que hacen que los procesos por corrupción demoren en promedio 10 años (en enjuiciarse)”, señaló Garavano.

"Algunos ministros de la Corte nos hicieron trascender que venían estudiando el tema hace un tiempo atrás" (Germán Garavano, ministro de Justicia y DDHH)

En este marco, el funcionario dejó en claro cuáles son las expectativas del Gobierno en este caso y qué esperan que decidan ahora los magistrados supremos.

“Ojalá que el juicio se pueda realizar, creemos que es técnicamente posible. Si el Tribunal Oral dice que no, ojalá que la Corte resuelva en pocos días o una semana, como en el caso de extradición de (Jesús López) Londoño. Espero que se sea ese el camino”, expresó.

“Cuando uno presenta una queja, en este caso son muchas las quejas, se deben presentar las todas copias que son pertinentes para que la Corta resuelva. Es un recurso autónomo, debe ser autosuficiente. Se supone que la Corte tiene todos los elementos y cuando pide el expediente, lo hace para verificar que en esas copias no haya ningún error ni situación anormal, y se supone que la Corte estudió previamente el expediente y lo pide para verificar y fallar, no necesariamente para estudiarlo ahora”, completó el abogado.

Casi sin desearlo, en un momento de la entrevista radial, el ministro de Justicia reveló que mantuvo contactos con jueces de la Corte Suprema o asesores privados de los magistrados, quienes le dieron detalles de lo hecho en el Máximo Tribunal en la causa contra Cristina. “Algunos ministros de la Corte nos hicieron trascender que venían estudiando el tema hace un tiempo atrás”, admitió el funcionario del Poder Ejecutivo.



Fuente: Ambito.com