Lo aseguró el ministro Germán Garavano, quien valoró el comunicado del máximo tribunal en el que afirma que el inicio de las audiencias no está suspendido.

El Gobierno niega presiones sobre la Corte: "No hubo ningún operador judicial"

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, aseguró que no hubo “ningún operador judicial” del Gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia para que no suspenda el inicio del primer juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesta corrupción en la obra pública.

El funcionario habló luego de la reunión de Gabinete y aseguró que el comunicado del máximo tribunal, que garantiza el comienzo del debate para el próximo martes, “va en coincidencia” con la postura oficial respecto “al alcance del pedido de un expediente”.