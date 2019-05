Álvaro Lozano, la apuesta en Central Norte

Ezequiel Medrán tendría definidas las cartas que pondrá sobre la mesa en Tucumán para enfrentar a Ñuñorco, mañana a partir de las 16, en el partido de ida de la semifinal el Regional Federal Amateur.

Las continuas lesiones pusieron en aprietos al técnico cuervo, teniendo en cuenta que hay mucho en juego en el Jardín de la República y no podrá contar con Lucas Quiroz, uno de los mejores jugadores que ha tenido el cuervo en el certamen.

Reemplazar al Toro no fue tarea sencilla para Medrán, porque no cuenta en el plantel con un jugador de las mismas características.

El entrenador decidió que Álvaro Lozano tenga la enorme responsabilidad de suplir a Quiroz.

El volante cuervo pasa a ser una nueva apuesta del técnico de Central, no tuvo continuidad en el torneo, solo fue titular en tres oportunidades en partidos que no fueron determinantes durante la fase regular: enfrentó a San Antonio (3° fecha), Peñarol (6°) y Cachorros (10°).

Esta vez será todo muy diferente, Lozano cargará un gran peso en la espalda y deberá demostrar que puede realizar una buena tarea en tierras tucumanas.

“Es muy lindo estar en un club grande como Central y por jugar una semifinal por el ascenso. Trato de disfrutar cada momento con mis compañeros, siempre soñando en el objetivo final: el ascenso”, expresó Álvaro Lozano ilusionado con su chance.

El Potro, como se lo apodan sus compañeros, tiene muy presente que le aportará al equipo un estilo de juego diferente al que Quiroz: “Tenemos otra característica pero trabajo para tratar de responderle al técnico y al equipo”, dijo el volante con cautela, sin confirmar que estará en el once cuervo.

Lozano, con paciencia, respetó la idea de juego que tiene Medrán y entendió porqué no tuvo continuidad: “Por ahí juega con dos volantes centrales o dos delanteros y ninguna es mi posición. Soy enganche, los equipos no juegan mucho así”, explicó el Potro, quien esta vez ocupará el carril izquierdo.

Está claro que en Central Norte respetan a Ñuñorco, pero también confía que podrán hacer bien las cosa. “Se sabe que es un rival muy duro, por algo está en esta instancia. Vamos a tratar de plantear un buen partido y tratar de traer un buen resultado”, concluyó Lozano.

La otra variante será el ingreso de Pablo Figueroa en el sector derecho del medio campo, ya que Marcos Valsagna y Nicolás Issa no están en plenitud.