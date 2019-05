Masiva protesta para pedir una terapia intensiva y especialistas

Con carteles y pancartas, vecinos de distintos barrios e integrantes de la comisión denominada "Luchemos por la Salud de Metán" realizaron, en la mañana de ayer, una manifestación para reclamar distintas mejoras en el Hospital del Carmen de la localidad del sur provincial.

Los manifestantes se concentraron frente al nosocomio, en la Villa San José, donde exigieron la presencia y la renuncia del gerente del hospital, Napoleón Zunino, quien no se hizo presente pese a los reclamos de la gente.

Uno de los oradores fue Cristian Vargas, esposo de Mabel Alderete, de 28 años, quien estaba embarazada y falleció, al igual que su bebé, porque la mujer sufrió una embolia cerebral. Su marido aseguró que en el hospital de Metán, en principio, le dijeron que estaba padeciendo una infección urinaria y que él insistió en que estaba padeciendo un ACV, lo que luego le provocó la muerte cerebral.

"Entre idas y vueltas, demoraron seis horas para llevarla a Salta capital en una ambulancia que no tenía ni oxígeno. Me arruinaron la vida, me quitaron lo que más quería. Muchos de los que estamos acá han sufrido malas atenciones y diagnósticos erróneos. A este hospital le falta de todo. También pedimos la renuncia del gerente, porque esto no puede seguir así. No queremos que sigan muriendo más vecinos por la inoperancia que hay en este hospital", dijo Vargas, mientras lloraba ante los protestantes y levantaba en alto un cartel con una foto de su mujer embarazada, recientemente fallecida en Salta capital.

El mensaje de la comisión

Durante la protesta frente al hospital los vecinos leyeron un documento de la comisión denominada "Luchemos por la salud de Metán". "Convocamos a esta marcha pacífica a los vecinos porque con la salud de nuestra comunidad no se juega", afirmaron.

"Queremos y exigimos un hospital diferente y digno, que cuente con instalaciones adecuadas y aparatos de estudios clínicos de alta complejidad, como un tomógrafo, rayos x, ecógrafos y grupos electrógenos; salas de neonatología con personal idóneo y unidades de terapia intermedia e intensiva para neonatología, niños y adultos", destacó la comisión en el mensaje.

Gran cantidad de vecinos se reunieron y marcharon para pedir mejor atención médica.

Destacaron que el hospital necesita ambulancias que estén completamente equipadas, con insumos y personal médico, que sea especializado en distintas áreas de la salud.

"Señor ministro de Salud, Roque Mascarello, la ciudad de Metán tiene un promedio de 50 mil habitantes. Queremos que usted tome conciencia que no somos un número sino personas, ya no jueguen con nuestra salud ni con la de nuestros familiares", destacaron.

"Hoy Metán está de pie ante esta adversidad. No queremos que se pierdan más vidas a causa de negligencias ni de médicos inoperantes, que hacen caso omiso a nuestras necesidades. También queremos asistencia médica de emergencia, por vía aérea, para casos extremos. Por eso pedimos a nuestros representantes, intendente, diputados, senador y concejales en función, que asuman el compromiso de gestión ante el Gobierno provincial de los recursos necesarios para el equipamiento general de nuestro hospital, para cubrir las necesidades sanitarias de nuestra comunidad de San José de Metán", remarcó la comisión en el documento que se hizo público en la protesta de ayer.

Que renuncie el gerente

"Pedimos la renuncia del actual gerente de nuestro hospital, Napoleón Zunino, por la negligencia causante del fallecimiento de Mabel Alderete y su hijo Bautista Vargas, quienes hoy podrían estar con vida, junto a nosotros", concluyeron.

Durante la manifestación, pidieron que levantaran la mano para ver quiénes habían sufrido malas atenciones en el nosocomio metanense y muchos lo hicieron. Luego, uno a uno, hombres y mujeres fueron dando a conocer sus malas experiencias.

Luego hubo una marcha por las calles de la ciudad, hasta llegar a la Municipalidad, donde fueron recibidos, por el intendente, Fernando Romeri, quien se solidarizó con la familia Vargas y dijo que continuará con las gestiones para mejorar la situación del hospital de la localidad.

Por otra parte, cabe destacar que el martes pasado el intendente Romeri, el diputado Sebastián Otero y el senador Roberto Gramaglia mantuvieron una reunión con el ministro Mascarello, en la que le plantearon las necesidades que tiene Metán en materia de salud.



En ronda, los vecinos se pusieron de acuerdo para pedir la renuncia de Zunino.

Las necesidades del hospital de Metán vienen desde hace decadas. No cuenta con terapia intensiva, faltan especialistas y equipos para realizar estudios especiales, como un tomógrafo, por ejemplo. “En realidad esto ocurre desde hace años, desde la década del 70, desde que yo vengo trabajando para nuestra comunidad. Seguimos padeciendo necesidades de atención y para casos de emergencias en el hospital de Metán”, dijo a El Tribuno Marciano Monte de Oca, cacique de la comunidad aborigen wichi de la localidad del sur provincial.

“Hay profesionales, pero son insuficientes, al igual que los especialistas. Así no pueden bregar por la salud de la gente ni evitar que haya muertes, porque los que están hacen lo que pueden. No es bueno generalizar. El hospital no tiene terapia intensiva y faltan medicamentos, entre otras cosas”, destacó. “Nuestros políticos tienen que hacer las gestiones para que esto se solucione. También el tema de las ambulancias y los traslados a Salta capital”, remarcó el cacique Monte de Oca.