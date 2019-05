Guerra desatada entre la Liga Salteña de Fútbol y Rubén González

La guerra ya está declarada. Luego de la suspensión el 26 de abril pasado de la asamblea de proclamación de Sergio Chibán como presidente de la Liga Salteña de Fútbol, promovida por Rubén González, otra grave denuncia puso bajo sospecha al ente liguista tras las explosivas declaraciones del expresidente de Juventud en diálogo con El Tribuno, donde confirmó que hizo una presentación ante la Justicia para que se investiguen a fondo los estados contables de ingresos y egresos del bingo y del hotel de la Liga Salteña, aduciendo sospechas de “números que no cierran”.

Esto cayó como una bomba en el seno de la Liga, donde no demoraron en responder y en amenazar con un juicio por daños y perjuicios a González.

El que se manifestó en conversación con este medio fue el actual titular liguista, Daniel Cáseres: “Son declaraciones irresponsables. Cuando él hace referencia a lo recaudado en el bingo debería saber que justamente hay una exposición clara y detallada de su explicación y los números que arroja. Él debe saber que el balance de 2018 cuenta con 4 niveles de control: el auditor contratado por la Liga, el Tribunal de Cuentas de la Liga, el auditor contratado por la oficina del bingo y la fiscalización de Enreja. Toda esa información está absolutamente realizada y controlada. Si él tiene dudas con respecto a la aplicación de los fondos originados por el bingo no tiene más que acceder a los estados contables y verá su aplicación”, fue la primera réplica de Cáseres a González, para luego ampliar:

“Por otro lado, él hace mención a la operatoria del hotel: esa operatoria genera un resultado positivo que tiene 2 aplicaciones establecidas: una tendiente a conservar y mantener la estructura del hotel y otra que nos posibilita afrontar gran parte de sueldos y cargas sociales de toda la nómina de la Liga. González hace un cálculo muy rápido y personalista, debería saber que el hotel de la Liga trabaja por temporada, siendo sus picos más altos de ocupación a comienzos y a mitad de año, pero durante casi 9 meses se mantiene con alojamientos mínimos y básicos, eso se traduce en el resultado expuesto en el balance”.

Luego de su explicación acerca de los números sobre los que González pone un manto de dudas, Cáseres descargó munición pesada advirtiendo que lo llevará a la Justicia. “Aún no fuimos notificados en la Justicia si es que él hizo una presentación. De ser así, vamos a proceder a explicar cada ítem observado por González, pero una vez superada esa situación haré en forma personal un juicio por daños y perjuicios contra su persona, y dependerá de si él cuestiona a la Liga como institución o si es personal”, embistió el titular liguista.

El dirigente contó que el mismo González solicitó en la Liga datos y reconoció que les fueron negados porque “no tiene legitimación para recibir esa documentación, ya que solo será entregada si la piden los clubes”.

“No vamos a pasar por alto este acto irresponsable, pero llegado el caso que la Justicia nos exija, vamos a responder a todo, porque todo está aprobado por los organismos correspondientes de control”, advirtió el presidente de la Liga, para luego vincular, a su juicio, esta intención de González con su interés en participar de la elección y en seguir “instalado mediáticamente”.

“Intentó participar en las elecciones de todas las formas, pero los clubes le dieron la espalda, porque ninguno le dio su aval, por eso recurre a plantar sospechas sin sustento para conservar una estabilidad mediática”, disparó.

Para Cáseres, la asamblea del 22 de mayo que debería proclamar a Chibán como presidente no corre riesgo de ser postergada ni suspendida.

“González dio los mismos datos que están replicados en los balances, los mismos números (ver recuadro), que tienen justificación en el mismo estado de cuentas, son los datos que están expuestos y están en poder de los clubes, no fue una investigación de él. Los números declarados del bingo coinciden exactamente con los que fueron declarados en Enreja, no le veo irregularidad. El bingo de la Liga maneja importes millonarios en función a los premios millonarios que ofrece. Si no, estaríamos en connivencia con cuatro entes independientes, sería imposible”, cerró.



Los números sobre la mesa

Rubén González detalló que los recursos generados por el bingo ascendieron en 2018 a $117.767.600, mientras que los egresos llegaron a los $101.090.068, marcando una diferencia de $16.677.552. En cuanto al hotel, detalló un ingreso de $5.260.682, egresos de $4.517.298, marcando una diferencia de 743.384. Cáseres ratificó esos números.