"Ni yo soy Cámpora ni Cristina es Perón", dice Alberto Fernández

El precandidato presidencial Alberto Fernández advirtió hoy que él no es Héctor Cámpora "ni Cristina (Fernández de Kirchner) es (Juan Domingo) Perón”, y aseguró que si resulta electo jefe de Estado en los comicios generales "tomará las decisiones pero sin prescindir" de la ex mandataria.

"Ni yo soy Cámpora y ni Cristina es Perón. Además ella lo sabe porque un día renuncié y estuve diez años confrontando políticamente”, remarcó Fernández en una entrevista que publica hoy el diario Página/12.

De esta forma, el ex jefe de Gabinete salió al cruce de quienes pretenden establecer un paragón histórico entre Cámpora, candidato ganador del Frejuli en las elecciones del 11 de marzo de 1973, y Perón, el líder del justicialismo que, tras 18 años de proscripción del movimiento que fundó, propuso a este dirigente para una Presidencia que se extendió por 73 días.

“Lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como lo hicieron antes. Que Cristina me acompañe a mí me da mucha fuerza”, destacó el funcionario kirchnerista.

En ese marco, agregó: “Pasaron nueve años sin vernos, casi 10, ese tiempo hizo que el reencuentro haya sido un reencuentro donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos, lo que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro. Me emocionó mucho, mucho, el ofrecimiento de Cristina”.

En tanto esta mañana, al ser consultado por la prensa en la puerta de su domicilio, el precandidato presidencial destacó que "tener a Cristina es como tenerlo a Messi y yo soy el nueve que hace los goles".

"Muchos decían que ejercía una gran influencia sobre ella en esta etapa, ahora creen que soy un títere. Bueno, ni una cosa ni la otra son ciertas", remarcó Alberto Fernández al ser abordado por los medios mientras salía de su departamento en Puerto Madero para pasear a su perro Dylan.

Al mismo tiempo, afirmó que el hecho de que Cristina Fernández lo acompañe como precandidata a vicepresidenta le daba "mucha fuerza" y "una inmensa tranquilidad" porque la ex mandataria es para él "el centro de la política".

Por otra parte, al ser consultado sobre el juicio por corrupción con la obra pública que empieza el martes próximo y tiene entre sus principales imputados a la ex jefa de Estado, respondió: "Si existe el derecho en Argentina, las causas contra Cristina no pueden terminar con condenas".

Por último, Fernández le pidió a los periodistas que le permitan "seguir haciendo su vida de la misma manera" y destacó que cuando fue jefe de Gabinete nunca tuvo chofer.

"Los argentinos les encantaba ver a (el ex jefe de Estado uruguayo José 'Pepe') Mujica vivir su vida como lo hizo siempre.

Mi vida es muy diferente a la de él, aunque tengamos cosas parecidas. La verdad que para que uno pueda ser Presidente, es muy importante que pueda vivir con normalidad", cerró.

.

Críticas al oficialismo

.

Por otra parte, Fernández cuestionó duramente al oficialismo al señalar que "nada es más destructivo para la Argentina que el macrismo en el poder".

En un reportaje publicado en Página12, el ex funcionario kirchnerista también habló de la fórmula que comparte con la ex presidenta: "Lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como trabajaron años antes", subrayó.

Además, Fernández sostuvo que "habla muy bien" de la actual senadora nacional haber decidido acompañarlo en la fórmula cuando ella "tenia todas las condiciones para llegar a la presidencia y para competir".

"No siempre en la historia se dan casos de alguien que puede llegar al poder deje ese lugar en este caso en favor mío. La concibo como un hecho generoso para servir al conjunto. Había muchos motivos para que ella siguiera y prefiere dejarle el lugar a otro porque piensa que puede ser mejor para el proceso colectivo", destacó.