Pegini, la "muralla" de Monteros: “Aún no se ganó nada, sigue abierto”

Mauricio Pegini se convirtió, sobre todo en los minutos finales, cuando Central Norte sintió el cansancio y los efectos de una cancha pesada, en bastión de la victoria cuerva cuando Ñuñorco apretó y buscó el empate. Y el “uno” cuervo respondió con enorme categoría.

El guardavallas rescató el valor de una victoria luchada: “Ganamos en una cancha donde nadie ganó, muy dura, sacamos un triunfazo, me dio la sensación que podíamos habernos ido con el arco en cero, pero la diferencia es fundamental para la vuelta. Ganar 2-1 de entrada lo firmaba porque sabía que jugábamos en una cancha dura”, manifestó el “Rulo”, para luego referirse a los atenuantes del terreno.

“La cancha mojada, pelota pesada, no podías levantar las piernas, pero lo trabajamos inteligentemente, aprovechamos las situaciones que tuvimos y podríamos haber aprovechado más. Hicimos el planteo que planeamos en la semana”.

Pegini fue solvente, pero no dudó a la hora de echarse la culpa por el gol de Nicolás Roldán. “Ningún jugador te abre el pie afuera del área y Roldán lo hizo, pensé que iba a sacar el zapatazo, me descolocó, no pude reaccionar nunca, fue un golazo y me hago responsable”, resumió el “Rulo”.

El arquero de Central llamó a todo el pueblo azabache a no confiarse por la ventaja obtenida y advirtió que “Ñuñorco es un rival que siempre intenta jugar a la pelota, la pone en el piso, trabaja bien la pelota parada. Hay que estar atentos en la revancha, la serie sigue abierta. Todavía no ganamos nada, la ventaja es mínima”.

Por último, Pegini elogió al hincha cuervo que acompañó en Monteros: “Es lindo ver a la gente que cante una sola canción, que aliente y no haya problemas. Si esta gente se junta es impresionante lo que puede llegar a mover”, concluyó.



Medrán valoró el “esfuerzo”

Tras el triunfo y con la euforia en el vestuario de Central Norte por haber conseguido en Tucumán lo que se fue a buscar, Ezequiel Medrán se mostró equilibrado, pero valoró los dotes del equipo para ganar en una fortaleza que para muchos fue impenetrable en el torneo.

“Nosotros siempre planificamos los partidos para ganar, hicimos un gran trabajo de atrás hacia adelante. Lástima ese gol sobre el final, un 2 a 0 hubiese sido interesante. Me quedó dudas con el tercer gol de Martínez, para mí estaba habilitado, y eso era un momento clave del partido, hubiese sido importante haber marcado”, expresó el entrenador cuervo, para luego añadir: “Queríamos ganarlo y le pusimos intensidad, no vinimos a ver qué pasa, después el partido nos presentó dificultades. Pero la serie está abierta, en frente hay un gran rival”.



El desquite en casa

Central Norte recibirá a Ñuñorco de Monteros en la revancha el domingo a las 17 en el Padre Martearena. Se aguarda por una recaudación récord, la que no pudo ser ante Talleres de Perico.