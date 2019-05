VIDEO Alberto Fernández: “Macri dejará una Argentina de muy mala calidad en todo sentido”

Luego de que la ex presidente Cristina Kirchner anunciara que el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández será precandidato a presidente y que ella lo acompañará en la fórmula como postulante a vicepresidente, Fernández habló con los medios de comunicación y reveló que no esperaba terminar acá.

“No era este el lugar donde esperaba terminar, y encaré todo este llamado a la unidad sin proponerme como candidato precisamente para que nadie piense que estaba llevando agua para mi molino. Las circunstancias hicieron que termine acá, y estoy encantado de cumplir la función, agradezco mucho a Cristina y a los que acompañaban. Ahora a trabajar, la Argentina necesita del esfuerzo conjunto para salir de una crisis inconmensurable. Lo que va a dejar Macri va a ser una Argentina de muy mala calidad, en todo sentido, económica e institucionalmente”, agregó el ex Jefe de Gabinete desde la puerta del edificio donde vive en Puerto Madero.

En esa línea, consultado sobre qué tiene para aportar, Fernández dijo que “puedo dar todo mi conocimiento y dedicación, soy alguien que conoce cómo se construye y de qué se trata un Estado. No me asusta, ya lo hicimos en el año 2003, sé de qué se trata. No me asusta el Fondo, ya negociamos con ellos, conozco cómo actúan, lo que Argentina tiene que proponer, a eso no le tengo miedo. Lo ideal es que lo hagamos entre todos”.

“Tenemos que encontrar una salida que no signifique más penurias para los argentinos. Argentina tiene un condicionamiento financiero muy grande producto de la deuda externa, eso es central, pero hay otros problemas como el desarrollo del país, y tenemos que hacer todo pensando en una sociedad que está muy lastimada, que la pobreza ha castigado de un modo penoso a la gente y no podemos desentendernos de ellos”, dijo el precandidato a Presidente.

Por otro lado, consultado sobre el aporte y la actitud política de Cristina Kirchner, Fernández dijo que “no se si ella es más combativa, a veces es inflexible, pero la Cristina con la que me encontré son más los puntos en común que las diferencias. Ella sólo aporta cosas buenas”.

Por último, Fernández rechazó cualquier comparación de un tercer gobierno kirchnerista con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: “No me gusta caer en esas locuras, la Argentina de Macri se parece mucho más a Venezuela de la que Cristina dejó”.