VIDEO Tremenda patada voladora a Arnold Schwarzenegger en un concurso al que asistió

El actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger fue atacado por la espalda mientras grababa a una pequeña atleta durante un festival deportivo realizado en Sudáfrica. El acusado fue detenido por los guardias de seguridad de la estrella luego de propinarle una brutal patada. Tras el violento episodio, el ex gobernador de California se manifestó a través de Twitter. Fue atacado en el evento Arnold Classic Africa y el episodio quedó registrado en un dos videos grabados por testigos. Producto del impacto Arnold solo se tambaleó y se movió unos pocos centímetros.

El director del evento, Wayne Price, aseguró: “Arnold no se lesionó en absoluto, incluso, como se puede ver en el video, sonrió segundos después de recibir la patada”.

Tras la repercusión del video, el mismo Arnold se refirió a la agresión y manifestó: “Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Me di cuenta de que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Sólo me alegro de que el idiota no interrumpiera mi transmisión Snapchat”.

Do me a favor: instead of sharing the video of the guy who wants to be famous, watch some of our @ArnoldSports athletes like this young hero proving that fitness is for everyone who deserve to be famous. They’re on my Snapchat. pic.twitter.com/EuMynJ7t1n