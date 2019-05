Un hombre que vive en la calle ganó medio millón de pesos en el programa de Del Moro

Mario Rodolfo Frati contó que sobrevive porque tiene "la experiencia del servicio militar, maniobras de supervivencia, una educación también muy estricta". "Eso me fortaleció", dijo el concursante que sorprendió a todos.

"Sabés que estaba repasando tu historia y tu historia es una película Fito. Mario Rodolfo Frati es una persona que tiene 59 años y pareces muchos menos Fito igual. Y vivís en la calle". Con esta frase el conductor Santiago del Moro, quien está al frente del programa "¿Quién quiere ser millonario?" de Telefe, presentó a uno de los participantes de anoche, quien reafirmó: "Vivo en la calle".

Mario Rodolfo Frati contó al conductor que sobrevive porque tiene "la experiencia del servicio militar, maniobras de supervivencia, una educación también muy estricta". "Eso me fortaleció", dijo el concursante, quien finalmente ganó 500 mil pesos, es decir, más de 11 mil dólares. "No es la muerte de nadie, es la vida que te va conduciendo, te va llevando por situaciones disímiles. Confiaste en gente profesional de las leyes, y ellos tienen otra concepción de la vida y bueno, acá estamos, pero no estoy mal", dijo Fito y explicó así un poco su situación.

Mario Rodolfo Frati también habló con Del Moro sobre el lugar en que pasa los días, contó que está por la zona del shopping Unicenter -en la zona norte de Buenos Aires- y aseguró: "Son muy atentos, son muy considerados, algunas personas, son muy gentiles. Y yo también me comporto de una forma como corresponde, como debe ser".

Mario Rofolfo Frati Saavedra, así es su nombre completo, se codeó con los máximos referentes de este género musical. Fue fotógrafo de Soda Stereo, Almendra, León Gieco, Serú Girán, Pappo y más. Sin embargo, según contó en el programa, hace seis años que vive en la calle, cerca de un conocido shopping de la zona norte, pero aseguró que no extraña nada de su vida previa, llena de excentricidades.

Fito Prati fue pupilo en una prestigiosa escuela privada (tuvo como compañeros a Juan Carr y a Juan José Campanella, por ejemplo), hizo el servicio militar y por eso, dijo, se siente "fortalecido" para afrontar la vida como un sin techo. "En el shopping algunos son muy atentos y considerados. Yo también me comporto como corresponde", continuó.

El hombre contestó sin inconvenientes las primeras preguntas y llegó rápidamente a los 500 mil pesos. La pregunta no era sencilla: "¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la membrana de Bruch?". Con la ayuda de un comodín, acertó la respuesta correcta, "en el ojo". Ante la siguiente consigna, relacionada a la mitología griega, el hombre resolvió: "No tengo más comodines y me voy por la puerta de adelante", y así quedó a mitad de camino, con medio millón de pesos de premio.

La presencia de Fito en el programa generó debate en las redes. Algunos se sintieron movilizados por la historia de éxito y desolación que relató el hombre (mencionó una profunda tristeza como motivo de su desidia).