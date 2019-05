Cuánto gastó Madonna para su coreografía con hologramas

Este miércoles 1 de mayo, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se entregaron los premios Billboard. Y el gran ganador de la noche fue Drake (32): se llevó 12 galardones y superó el récord de premios ganados que tenía Taylor Swift. Ahora, en total, quedaron 27-23.

“Sólo quiero agradecerle a mi mamá por todo lo que hizo por mí en su vida”, señaló el rapero canadiense, muy emocionado.

Pero el momento de mayor impacto lo habían protagonizado Madonna (60) y Maluma (25).

A dúo, la estadounidense y el colombiano presentaron la canción Medellín, que forma parte del disco número 14 de la Reina del Pop, titulado Madame X, su nuevo álter ego, que se presenta con un parche en el ojo y otras caracterizaciones.

Y para que el despliegue sobre el escenario fuera más contundente, Madonna armó una coreografía con hologramas. Según adelantó el sitio TMZ, para llevar adelante semejante producción tuvo que invertir de su propio bolsillo una cifra exorbitante: cinco millones de dólares.

La semana pasada, cuando se publicó el video de esta canción, hubo polémica por la escena en la que Madonna le chupa un dedo del pie a Maluma.

‘Yo sé que eres Madonna, pero verás cómo este perro te enamora‘, le canta, entre otras cuestiones, el reggaetonero.



Y tuvo mucha repercusión: en 24 horas ya había sido visto casi seis millones de veces en YouTube.

Antes de los hologramas, la ceremonia de entrega de los Billboard había arrancado con una actuación de Taylor Swift, quien presentó su nuevo single Me!, en el que colabora el cantante de Panic! At the Disco, Brendon Urie.

Así, con un despliegue coreográfico que incluyó acrobacia, bailarines y una cantante a la que no le faltó energía, les dieron paso a los primeros premios, otorgados al R & B (Ella Mai), y a mejor banda de rock (Imagine Dragons).