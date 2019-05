España anuncia que no entregará a Leopoldo López a las autoridades venezolanas

España informó que no entregará al líder antichavista Leopoldo López, pese a la orden de captura librada por el Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño contra el opositor por burlar el arresto domiciliario y haberse sumado a una fallida rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

España anunció hoy que no tiene voluntad de entregar al líder antichavista Leopoldo López a las autoridades venezolanas, pese a la orden de captura librada por el Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño contra el dirigente opositor, quien en una aparición pública se declaró "huésped" de la residencia del embajador español en Caracas.

Un comunicado oficial del gobierno español señaló que las autoridades del país europeo confían en que "las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español", donde López, junto a su esposa y una hija de 15 meses, ingresó el martes pasado tras haber burlado un arresto domiciliario y haberse sumado a una fallida rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Tras remarcar que Madrid "no tiene intención" de entregar a López, el gobierno español reconoció que la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es un "movimiento judicial esperado".

Casi al mismo tiempo que se conoció el pronunciamiento del gobierno español, Leopoldo López hizo una breve aparición pública en la puerta de la residencia del embajador donde está amparado y aseguró que no tiene miedo de volver a la cárcel.

"Vamos a cumplir esa meta que nos hemos trazado que es la libertad. En Venezuela, hablar de libertad es hablar de vida o muerte. No tengo ninguna duda que la libertad es la primera condición para todo lo demás. No vamos a descansar bajo ninguna circunstancia hasta lograr el cese de la usurpación", dijo citado por la versión online del diario El País.

Aclaró que sus declaraciones solo reflejan su punto de vista y no "comprometen al Gobierno de España", a la vez que aseguró que su situación dentro de la residencia del embajador es la de un "huésped".

Violación de la prisión domiciliaria

A López se le revocó la medida de detención domiciliaria "por violarla flagrantemente", dice una nota de prensa difundida hoy por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

La Corte señaló que el antichavista, privado de libertad desde 2014 y sentenciado a casi 14 años, también violó "la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios (de comunicación) convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas".

"En vista de lo señalado, el juzgado en su decisión libra orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en contra del ciudadano Leopoldo López", agrega el texto, citado por la agencia de noticias EFE.

El tribunal ordena además que López continúe cumpliendo su pena -de la que ya ha purgado cinco años, dos meses y doce días- en la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo recluido hasta mediados de 2017.