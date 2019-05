Esta noche pelean “por la Patria” en el club San Martín

Otra vez el templo del boxeo amateur vuelve a tener un gran festival esta noche y los púgiles van a subir al ring en honor a nuestras tierras, o al menos así lo determina su nombre: “Guerra de guantes por la Patria”. Desde las 22, el club San Martín tendrá una importante grilla de peleas nacionales.

Serán 14 los combates que incluyen tres femeninas y una de súper pesados.

Iniciarán la velada Guido Romero ante Rubén Rodríguez (hasta 48 kilos); seguirán Ricardo Cruz ante Alexander Peralta (56 kilos); Alan Torrez vs. Nelson Girón (69 kg); Mario Burgos vs. Sergio Garvizu (52 kg); Walter Lesser ante Luciano Aguirre (69 kg); Cristian Rosas vs. Cristian Quiroga (75 kg); Carlos Salva ante Elías Ramos (60 kg); Daniel Artaza vs. Joel Salamanca (64 kg); Fernanda Ríos ante Rocío Rollano (57 kg); Silvia Saikita vs. Florencia Cuellar (57 kg); Sofía Méndez ante Sandra Villarroel (54 kg) Daniel Castro vs. Daniel Escobar (+ 91 kg); Héctor Lesser ante Agustín Vergara (60 kg) y Kevin Aguirre vs. Mauro Burgos (56 kg).

Organizan Sergio Calvet, José Yáñez y Darío Córdoba. Fiscaliza la Comisión Municipal de Boxeo.

Kevin “el Apache” Aguirre, de 19 años, visitó la planta editorial de El Tribuno ayer y contó que llega a este combate tras vencer a Jonathan “Rey David” Ocampo en el festival Salta Cumple. Esta vez tendrá enfrente al campeón catamarqueño Burgos.

Junto al boxeador llegó la púgil Sofía “Tsunami” Méndez, quien tendrá un gran reto ante la doble campeona cordobesa y subcampeona argentina Sandra “Gloriosa” Villarroel.

Méndez tiene 20 años y desde hace tres años practica en el Boxing Club. Tiene 30 peleas, de las cuales ganó 25 (6 por KO), 2 combates empatados y cuenta con tres derrotas.