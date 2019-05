Asesinan a una pareja y sospechan que es por un ajuste de cuentas

Una pareja fue asesinada a balazos en la cabeza en el barrio porteño de La Paternal por un hombre que caminaba con un perro pitbull, discutió con ellos y les reclamó el pago de una deuda, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió durante los primeros minutos de la madrugada de ayer en la avenida Garmedia al 4800, a metros de uno de los paredones del cementerio de Chacarita.

Las víctimas son una mujer de entre 20 y 25 años y un hombre de entre 30 y 35, cuyas identidades no fueron difundidas ya que no tenían documentación encima.

Cuando personal de la comisaría vecinal 15A de la Policía de la Ciudad arribó al lugar se encontró con ambas víctimas tendidas en la calle, con un balazo en la cabeza cada una, con orificio de entrada y salida.

La mujer estaba ya sin signos vitales, pero el hombre llegó a ser trasladado por una ambulancia del Same al Hospital Tornú, donde luego falleció por la gravedad de la herida.

La policía encontró en el lugar a un testigo clave, un reciclador que alcanzó a escuchar a la pareja discutir con un hombre robusto que tenía un perro de la raza pitbull.

Según el testigo, daba la sensación de que se conocían de antes y este hombre llegó a decirles “pagá las cuentas”, tras lo cual se escucharon dos disparos y vio como el asesino huía corriendo del lugar con el perro.

Los peritos de la Unidad Criminalística móvil hallaron en la escena del crimen dos vainas servidas calibre .380 que serán una evidencia clave en caso de que se llegue a secuestrar una pistola para un cotejo balístico.

Otro testigo le dijo a la policía que conocía a la joven asesinada y que su nombre de pila era Yanina.

El caso es investigado por el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 36, quien ordenó las pericias de rigor, que se identifiquen y recepcionen testimonios a los testigos y que se releven en la zona cámaras de seguridad que hayan podido captar alguna secuencia del doble crimen.