Choferes piden sacar del centro a puestos ambulantes

El secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Salta, Pedro Cruz, manifestó, al hablar con El Tribuno, las dificultades que tienen los choferes de colectivos para circular por las calles de la ciudad. Mencionó que sobre la avenida San Martín, así como en muchas otras calles, no pueden estacionar bien, por los puestos de venta ambulante. Consideró que esto es riesgoso para los pasajeros.

Cruz aseguró que plantearon este problema al Servicio de Emergencias 911, en una reunión que tuvieron días atrás. "Creo que lo tiene que ver también la Municipalidad", señaló. Se refirió a los baches, que, a veces, pueden llevarlos a cambiar los recorridos.

En el encuentro, se habló sobre las situaciones de inseguridad que viven los choferes en ciertos barrios. En estos casos, se manejan con ayuda del 911, de la Policía y de Saeta. "Uno aprieta el botón y de inmediato se hace seguimiento al colectivo. En algunos casos, es rápida la acción y, en otros, demora un poco", manifestó Cruz. Aseguró que la predisposición de la Policía y de Saeta es buena, aunque pidió que todo fuera "un poco más ágil".

Funcionarios del Ministerio de Seguridad advirtieron que el 90 por ciento de las activaciones de los botones antipánico que hubo este año fueron accidentales. El secretario adjunto de la UTA Salta explicó que esto puede suceder cuando limpian los coches y advirtió que a veces un chofer aprieta el botón en un barrio y la Policía aparece cuando este ya está en otro lugar.

Cruz observó que, en general, no hay problemas con los pasajeros: "La gente que sube a trabajar y se maneja en colectivo no tiene conflictos". Las discusiones suelen ser con quienes no pagan los boletos o están borrachos.

Celebró que hubieran instalado cámaras en los controles y esperó que esto mejorará el accionar policial: "A veces llegamos con gente que se duerme, gente borracha, grupos de muchachos que toman... Es un avance muy bueno".

Mujeres, al volante

"Tenemos muchas cosas por hacer", dijo Cruz, al referirse a las mujeres colectiveras. Consideró que el gremio debería asesorarlas y buscarles buenas condiciones laborales.

Sobre la expresión del titular de la UTA Rosario, Manuel Cornejo, quien dijo que "el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo", opinó: "A veces exageran un poco, pero creo que el tiempo va a dar la razón. Es normal para nosotros tener mujeres como choferes. Todos los compañeros las aceptan como a los demás".