Familias de San Agustín cuentan con gas natural

El gobernador Juan Manuel Urtubey presidió la inauguración de la red de gas natural, servicios domiciliarios y estación reguladora en San Agustín, municipio de La Merced.

La obra, con una inversión de más de 3 millones por parte del Gobierno de la Provincia, comprende 2.706,5 metros de cañería, la estación reguladora de gas y la conexión de 119 servicios domiciliarios con gabinete incluido.

Luego de encender el mechero de la nueva obra el Gobernador afirmó que "hoy tenemos una gran oportunidad de mirarnos a los ojos y evaluar lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer todavía en este municipio de La Merced".

Agregó que "hoy validamos una decisión política que tomamos en avanzar en una profunda descentralización en toda la provincia".

Urtubey también se refirió al centralismo y dijo "soy consciente de que por más que trabajemos muy duro y no cambiemos de raíces en la Argentina no nos va cambiar la vida de los argentinos. El nivel de centralismo que tiene este país es enorme, por eso la gente que no se puede mover de un par de cuadras del Obelisco no puede saber cómo funciona y cómo vive un vecino de San Agustín, de La Merced, de Salta y de todo el norte argentino y porque creemos en eso es que hoy estas familias tienen gas natural", concluyó.

Por su parte el intendente Juan Ángel Pérez marcó el día como un hecho histórico, porque cientos de familias cuentan desde hoy con el servicio de gas natural en San Agustín.

También agradeció el profundo trabajo del Gobernador porque "en estos casi 12 años transformaron la calidad de vida de todos los mercedeños".

Participaron en el acto el vicegobernador, Miguel Isa, el diputado nacional Andrés Zottos, los ministros de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia y de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo.