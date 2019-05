El Profesorado de Arte ya tiene nuevo edificio en El Huaico

El Gobierno provincial inauguró ayer el nuevo edificio del Instituto Superior del Profesorado de Arte N§ 6.004, obra que junto a la Escuela Superior de Música Lo Giúdice y la Escuela Provincial de Bellas Artes, completa el tan ansiado Complejo de las Artes en barrio El Huaico.

El acto fue encabezado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien en la oportunidad destacó la importancia de seguir trabajando para que los establecimientos educativos cuenten con las instalaciones adecuadas y acordes a las necesidades de los alumnos y de la comunidad educativa.

"Cuando se soñó integrar un polo cultural lo que buscamos es esto, es que haya un lugar donde los alumnos no tengan que pasar las penurias que algunos tuvieron que pasar, en algunos espacios físicos que no estaban en condiciones necesarias para funcionar como instituciones. Hoy tenemos este complejo y eso me produce una alegría gigante. Esto es producto de un gran trabajo en equipo, de ustedes, de las autoridades educativas, del Gobierno nacional y provincial. Hoy es un día para decir un gracias gigante. Por eso, muchísimas felicidades y ojalá disfruten a fondo las instalaciones que ahora tienen", expresó el mandatario.

Previamente al discurso, Urtubey recorrió las aulas del establecimiento colmadas de alumnos, quienes se encontraban cursando clases de distintos tipos de danzas y manifestó que "así es como se construye una sociedad más justa, cuando uno puede volcar toda su pasión, todos sus anhelos y sueños y eso se puede canalizar institucionalmente. Por eso la importancia de que existan instituciones como ésta".

Urtubey, además, anunció la próxima obra de parquización del espacio verde entre las instituciones del predio cultural, para integrar más adecuadamente todos los edificios del lugar.

La ministra de Educación, Analía Berruezo, destacó el aumento de alumnos en estos últimos años en el nivel de educación superior en Salta. Dijo que en 2007, aproximadamente 20.000 alumnos estudiaban en edificios de educación superior. "Esas instituciones hoy albergan más de 50.000 estudiantes en cinco edificios propios, por eso es un orgullo compartir con ustedes esta inauguración", dijo.

El edificio

La institución con nuevo edificio dicta carreras de Profesorado de Danzas con orientación en Danzas Folclóricas y Contemporáneas, Profesorado de Teatro y Tecnicatura Superior en Puesta en Escena y Producción Artística. Este edificio está destinado a 504 alumnos del nivel superior.

El establecimiento posee 4 aulas, aula taller, biblioteca, salón de tango, salón de danzas folclóricas, salón de danzas modernas y contemporánea, salón de danzas clásicas, salón de expresión corporal, área de gobierno y administración, SUM, sala de profesores, cocina, cantina, sanitarios comunes y accesibles, patio de formación. La inversión fue de más de $28.700.000.

El instituto dicta cuatro carreras de nivel superior, tres de formación docente: Profesorado de Danza con Orientación en Danza Contemporánea, Profesorado de Danza con Orientación en Danzas Folclóricas y Profesorado de Teatro con cuatro años de duración cada una. Una tecnicatura superior en Puesta en Escena y Producción Artística, con tres años de duración. Los turnos mañana y tarde de estas carreras se dictan en este nuevo edificio desde el inicio del presente ciclo lectivo y a partir de esta inauguración se suma también el turno noche.