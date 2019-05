Santilli, tras el furcio, reafirmó la candidatura de Macri a presidente y de Vidal a gobernadora

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, ratificó hoy que dentro de Cambiemos "no" hay "dudas" de que el candidato a presidente será el actual jefe del Estado, Mauricio Macri.

“No tenemos ninguna duda: Macri es candidato a presidente; (María Eugenia) Vidal, a gobernadora, y (Horacio Rodriguez) Larreta, a jefe de Gobierno", sostuvo el funcionario porteño en diálogo con FM Futurorock.

Además, el también ministro de Seguridad porteño, evaluó como "lo mejor y más saludable" que el primer mandatario sea el candidato "sin ir a una interna". "Estos primeros cuatro años fueron durísimos, pero tenemos que seguir por el mismo camino, el candidato a presidente es Macri, y lo más saludable sería que Macri sea candidato sin ir a una interna", precisó.

Por otro lado, sobre la fórmula encabezada por el ex jefe de gabinete kirchnerista Alberto Fernández, Santilli admitió que la noticia lo "sorprendió". "Me sorprendió la fórmula Fernández-Fernández. Creo que Cristina (Kirchner) quiere ampliar su base electoral", dijo, pero sostuvo que al oficialismo "no" le cambia "nada" esa fórmula.

"Es la primera vez que una vicepresidenta nomina a un presidente, es una cosa medio extraña", analizó el funcionario porteño.

Por otra parte, al ser consultado sobre quién sería el candidato del oficialismo el vicejefe de gobierno tuvo un furcio que rápidamente lo corrigió. "Nuestro candidato es María Eug... es, eh... Mauricio Macri", mencionó.