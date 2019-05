Argañaraz: "Quiero que ahora todos se sientan representados"

"Estoy muy feliz", fue lo primero que le dijo la exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP) al portal de noticias SaltaComparativa, que ayer la entrevistó tras conocerse la disposición de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales a su favor. Convencida de que volverá al gremio, admitió errores y prometió que en su nueva etapa buscará "que todos se sientan representados"

Argañaraz afirmó que estaba segura de que la Justicia (que hasta ahora emitió dos fallos en su contra) y el Ministerio -de Producción y Trabajo de la Nación- iban a resolver a su favor. Consideró que la asamblea que la destituyó se desarrolló sin respetar el estatuto del sindicato.

"Llamo a todos los docentes para que se sumen a esta nueva ADP", expresó. Reconoció que "se cometieron errores anteriormente" pero aseguró: "No los vamos a repetir, vamos a incluir a todos en esta nueva etapa".

Indicó que su cambio se relaciona con el "desamparo" que vivió en los últimos meses. "Me sentí de la vereda del frente y no es lindo, por eso quiero que ahora todos los docentes se sientan representados. Ellos van a tener la participación que reclaman", insistió la exreferente de ADP, en declaraciones que muchos tomaron como una confesión de que "antes" los maestros no eran tenidos en cuenta.

Argañaraz habló del accionar de la abogada de la ADP, Liliana Hermosilla. "Ella dijo muchas falacias y todo eso tendrá que probarlo" lanzó, aseverando que le iniciará acciones legales por declaraciones "injuriosas". Por su parte, Hermosilla le dijo a El Tribuno que le preocupa su seguridad personal por supuestas amenazas que habría recibido de la extitular.

Argañaraz, en tanto, anticipó que impulsará "muchos" juicios para limpiar su honor y que cuando retome las riendas del gremio cambiará totalmente el modo de trabajo.