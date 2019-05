La lucha de los trabajadores de Salud del PEC se profundiza

Son diez los empleados precarizados del hospital San Vicente de Paul que continúan manifestándose fuera del hospital San Vicente de Paúl esperando que no se olviden de ellos ni de responder al petitorio que presentaron. Eran 19 que venían poniendo el hombro a la salud en los barrios más populosos y crenciados de Orán, pero solo 9, arbitrariamente, tuvieron la suerte de ser blanqueados.

En medio de la problemática que viven los empleados precarizados de la salud del Programa de Equipos Comunitarios (PEC), el sábado pasado intentaron tener un diálogo con el ministro Roque Mascarello en la ciudad de Pichanal, donde el ministro estaba acompañando al gobernador Juan Manuel Urtubey, pero no tuvieron la mejor de las respuestas por parte de este funcionario. "Solo nos atendió 30 segundos y ante el reclamo se alteró y nos mandó a seguir tocando el bombito", dijo Julia Pizzola, referente de ATE y vocera de este equipo comunitario.

"No es la primera vez que nos maltrata, lo que más nos molesta es la forma en que nos descalifica", agregó Pizzola en diálogo con La Diez Orán. "Llegó a decirnos que tanto el hospital como el Ministerio no son una bolsa de trabajo y que, o nos quedamos con esa beca pedorra o nos vamos a nuestra casa", aseguró.

Sin bien Mascarello no les dio respuestas concretas, por el contrario, insultó la lucha con sus respuestas, la vocera asegura que pudieron expresar su reclamo ante el gobernador Urtubey que las escuchó con más respeto y les prometió una solución.

Los trabajadores de PEC luchan por la incorporación de 10 profesionales que hoy perciben solo un 30% de remuneración por igual tarea que otros trabajadores, sin obra social ni aportes.

Luego de un mes de reclamos y marchas semanas atrás fueron contratados 9 de los 19 empleados que integran el programa, quedando 10 trabajadores precarizados en espera de un puesto laboral. Es por eso que los trabajadores del Programa de Equipos Comunitarios (PEC) llevan adelante manifestaciones y marchas por las calles de la ciudad desde el 12 de abril, con el objetivo de lograr que el Gobierno los absorba como empleados provinciales, tal como hicieron con los 9 compañeros del equipo.

Se trata de trabajadores de la salud, enfermeros, agentes sanitarios, médicos nutricionistas que están en condiciones precarias en cuanto a lo laboral con el programa ex Médicos Comunitarios ahora llamado PEC del hospital de Orán.

Una lucha de 4 años

"Estamos en lucha por nuestro pase a planta desde el 2015 y seguimos esperando que se cumpla la promesa de la provincia de absorbernos. Nosotros cumplimos la misma labor que cualquier empleado del hospital pero no contamos con ART, obra social ni aporte de ningún tipo. Y cobramos entre 11 mil pesos los profesionales y 6 mil pesos los agentes sanitarios, tres veces menos que un empleado provincial con las mismas obligaciones y la misma carga horaria", expreso una enfermera.

Pizzola sostuvo que continuarán con el reclamo en el hospital San Vicente de Paul, porque era compromiso de la provincia absorber a los trabajadores luego de cumplir con un postítulo, algo que lo hicieron al pie de la letra. Pero los funcionarios no respondieron.

La dirigente de ATE explicó que muchas de las personas que llevan adelante este reclamo trabajaban en condición precaria, con recibos prestados, y fueron incluidos en este programa de becas nacionales con la promesa de ser absorbidos por el Gobierno provincial.

No quieren firmar la beca precaria

La situación de los diez trabajadores del Programa de Equipos Comunitarios que no entraron en las designaciones, tal como ocurrió con 9 de este grupo de profesionales de la salud, se agravó en los últimos días porque llegó la renovación del contrato precario que se prorroga hasta el 2021.

Ayer, desde la gerencia del Hospital de Orán, a cargo de Laura Moyano, llamaron a las trabajadoras a firmar la beca precaria, pero las diez se negaron a rubricar ese contrato que las tiene hace ya varios años en la precariedad laboral.

Creen que no es justo que otros nueve compañeros hayan accedido a la designación y diez hayan quedado afuera. No se resignan a cobrar el 30 por ciento por idéntico trabajo solo por estar precarizadas.

“No es justo seguir trabajando dos años más en condiciones tan precarias, cobrando el 30% de lo que corresponde, sin obra social ni ART, pagando sus propios aportes, quedando totalmente desprotegidos por el estado”, expresó la dirigente Pizzola.

El personal de PEC trabaja 30 horas semanales, más 20 horas asistencia y 10 horas en terreno.

Bajo este programa están contemplados, nutricionistas, enfermeros profesionales, auxiliares y agentes sanitarios que vienen prestando servicios hace años en estas condiciones precarias y que luchan desde 2015 por la regularización de su situación laboral.

Luego de pedirle al ministro de Salud Mascarello y al gobernador de la Provincia Urtubey el último fin de semana que consideren esta situación especial, esperan ahora que los funcionarios cumplan con su promesa de designarlas en sus cargos de manera formal. Aunque confían más en el gobernador que las atendió que en el ministro que las “trató bastante mal”, según contaron.