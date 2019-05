Central Norte repetiría la misma fórmula frente a Ñuñorco

El técnico cuervo tendría en mente repetir el once en la revancha frente a Ñuñorco.

Ezequiel Medrán apelaría a la misa fórmula ganadora que elaboró y con la cual consiguió la victoria (2 a 1) en Tucumán ante Ñuñorco, en el semifinal de ida del Regional Amateur. El técnico de Central Norte estaría decidido a mantener el modelo para intentar definir la serie a favor en la revancha frente al Tigre de Monteros, que se juega el domingo a las 17, en el estadio Martearena.

Al menos es lo que el técnico plasmó ayer en el ensayo de fútbol formal que se desarrolló en el Dr. Luis Güemes, a puertas cerradas.

Si había algún interrogante con respecto al posible once azabache, todo recae sobre el sector derecho del mediocampo, precisamente sobre Pablo Figueroa, quien mantendría la titularidad.

El defensor -transformado en volante- satisfactoriamente en Tucumán, tuvo un sólido desempeño y se ganó la chance de estar presente en la revancha con Ñuñorco.

Teniendo en cuenta que Marcos Valsagna y Nicolás Issa, dos hombres importantes para el DT cuervo, evolucionan bien y participaron de la práctica, no están en plenitud física, ocuparían un lugar en banco de suplentes, siempre y cuando así lo disponga el cuerpo técnico.

Por un lado, Valsagna, recuperado de un desgarro, hace aproximadamente seis semanas que está fuera de competencia, algo que le jugaría en contra porque debe volver a ganar ritmo futbolístico.

En el caso de Issa, la persistente molestia en su rodilla dejó en duda su retorno, aunque el volante está dispuestos a infiltrarse en caso de ser necesario.

En el carril izquierdo, el técnico azabache redoblará la apuesta por Álvaro “Potro” Lozano, quien realizó una muy buena producción en el Jardín de la República donde incluso marcó un gol.

Esta semana el apellido Lozano hizo ruido en el club de barrio norte porque fue el hombre elegido por los dirigentes de Ñuñorco para protestar el partido con Central Norte por una supuesta mala inclusión. El reclamo del equipo tucumano no prosperó porque el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal falló a favor del cuervo.

Por último, en el ataque azabache, Ronaldo Martínez continuaría como socio de Fabricio Reyes. El paraguayo, autor del otro tanto frente a Ñuñorco, le ganaría la pulseada a Diego Núñez, casi recuperado de un principio de pubalgia.