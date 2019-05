Ofrecen en los barrios bandejas de carne de cerdo por 100 pesos

Acercar a las familias que residen en barrios y comunidades más alejadas del centro de la ciudad un producto cárnico de primera calidad y al mejor precio es el objetivo de esta nueva etapa de Tartagal Productiva, la sociedad del estado municipal dedicada a la faena y comercialización de carnes de cerdo que en diciembre cumplirá dos años.

Al tratarse de una sociedad del estado, que solo busca autosolventar sus gastos y que no tiene un fin económico sino más bien social, puede ofrecer cortes a un precio inferior a un 80 por ciento de uno similar de carne vacuna. La propuesta actual de Tartagal Productiva es "llevarle a cada vecino una bandeja de carne de cerdo por un costo de $100. Como la idea es evitar que la gente tenga que trasladarse hasta el centro de la ciudad y no tener que gastar ni en pasaje ni en combustible, estamos elaborando un cronograma de manera que cada semana los productos estén en los diferentes barrios, centros comunitarios o centros vecinales", precisó el intendente de Tartagal, Eduardo Leavy.

Los productos se distribuirán en las bandejas termoselladas en un vehículo adquirido por Tartagal Productiva con ese único fin, y en las próximas semanas "se incorporarán fiambres que ya fueron elaborados y estarán listos para salir a la venta. La empresa había fabricado gran cantidad de grasa de cerdo de modo casi experimental para ver qué aceptación tenía en la población pero el producto se agotó", precisó.

Nuevo miembro

Leavy anunció la incorporación del ingeniero Carlos Leiva al directorio de T.P. en reemplazo de Alfredo Alem, recientemente fallecido. "Es posible que políticamente a veces no coincidamos con el ingeniero Leiva, pero eso no quita que reconozcamos su capacidad profesional, su buena relación con los productores locales y todo esto puede sumar a que la empresa pueda contar con más productos porque la demanda sigue en aumento. Son tiempos muy difíciles y a las familias realmente les cuesta mucho acceder a un trozo de carne o de un derivado. Creemos que la creación de Tartagal Productiva ha sido un gran acierto, porque de esa manera aseguramos que un producto fundamental como es la carne no esté ausente en la mesa de los tartagalenses", consideró.

Una cadena de valor

Tartagal Productiva es una empresa del estado municipal creada en diciembre de 2017, pero el proyecto llevó varios años, ya que se inició con la capacitación a los pequeños productores locales de cerdos los proveedores de la empresa y no solo en la cría de los animales. Al tratarse de una sociedad del estado, los productores de cerdo debían estar ordenados legal e impositivamente y cumplir con los requerimientos de control de sanidad animal. Como la faena se realiza en el matadero municipal se necesitó también poner en condiciones el sector exclusivo para los cerdos y montar toda la estructura para el eslabón final de la cadena, la comercialización al público.

Por tratarse de un producto local con animales de los pequeños productores de la zona, que se faena en el propio matadero y con la comercialización y oficinas en el antiguo mercado municipal, los costos se abaratan de tal modo que pueden ofrecer productos con garantía en salubridad e higiene y a un precio notoriamente inferior a cualquier corte de carne vacuna. Un kilo de costeletas o lomo de cerdo se comercializa en la actualidad a $150. Los productores, por su parte, han logrado romper la estacionalidad haciendo redituable su negocio.