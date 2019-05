Los candidatos en Facebook: las estrategias y los secretos de la campaña 

Macri es el que tiene mayor cantidad de seguidores, por delante de Cristina, Scioli y Massa; los especialistas señalan que una mayor interacción no garantiza votos.

“Este hombre sabio es con quien me reuní ayer", publicó Mauricio Macri en su página de Facebook. La frase acompaña un video inspirador sobre la vida de Jack Ma, el fundador del comercio electrónico chino Alibaba. La publicación obtuvo el número récord de "me gusta", comentarios y reacciones, entre las casi 10 mil publicaciones que subieron a la red social los posibles precandidatos presidenciales durante los últimos dos años.

Esto no es casual. Macri es el candidato con mayor cantidad de seguidores en la red social de Zuckerberg y es quien la utiliza con mayor frecuencia. En promedio realizó dos publicaciones por día y ya posee casi 4,5 millones de personas que lo siguen, un 81% más que Cristina Kirchner y tres veces más que Daniel Scioli, quien está tercero en el podio en número de adeptos, justo por encima de Sergio Massa.

Pero la caída de popularidad que se ve en las encuestas también se refleja en la cantidad de nuevos seguidores. En los últimos dos años, el Presidente solo consiguió un aumento de seguidores del 4%, contra el 71% de candidatos como Nicolás del Caño, el 18% de Juan Manuel Urtubey y el 12% de crecimiento que obtuvo Cristina.

La información se desprende de un análisis y clasificación que realizó La Nación Data a partir de todas las publicaciones de Facebook de las páginas de 11 posibles precandidatos presidenciales desde el 2 de mayo de 2017 hasta el 21 del mismo mes de este año.

En el caso de la fórmula del kirchnerismo, se incluyó a Cristina y no a Alberto Fernández porque el candidato a presidente no posee una página verificada, solo una cuenta de prensa. Recién este sábado creó una nueva con el usuario @AFernandezPresidente.

Pero más allá de los seguidores, Macri también es quien posee el mayor engagement bruto en Facebook, según la cantidad de interacciones alcanzadas por posteo. Se trata de una métrica que cuantifica el total de "me gusta", comentarios, reacciones y compartidos en base a la cantidad de publicaciones de cada uno. Macri tiene en promedio 4000 interacciones más por posteo que Cristina. De hecho, 8 de las primeras 10 publicaciones con mayor cantidad de interacción entre todos los candidatos analizados son las del actual presidente.



Mario Riorda, politólogo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (Alice), aclara que no necesariamente el impacto en las redes se traduce en intención de voto. "Por ser presidente puede ser la figura más comentada. Además los oficialismos tienden a inflar artificialmente el tráfico porque invierten publicitariamente mucho más que cualquier franja opositora.Puede ser que tenga miles de comentarios, pero particularmente no expande ni atrae nada afuera de su núcleo". Mucho más abajo de Macri y de Cristina aparece Massa, quien supera a Urtubey por un 30% más de interacciones por publicación.

El equipo que maneja su Facebook está compuesto de tres personas y coordinado por la diputada provincial Valeria Arata. Este es un caso particular ya que el titular del Frente Renovador apuesta por difundir contenido en esta red social, pero prefiere el uso de LinkedIn. "Facebook es una herramienta impersonal que utilizamos como canal de comunicación y difusión. Han pasado tantas cosas con el tema de los trolls y los usuarios falsos que ha perdido validez. LinkedIn es más directa y personal, y por eso la elegimos sobre el resto", sostiene Arata.

Otra figura política con gran actividad en redes es Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas, quien aparece por debajo de Urtubey en interacciones por posteo, pero posee mayor cantidad de publicaciones que Cristina. Su método de trabajo en redes se distingue del resto porque no tiene un equipo fijo que las coordina, sino que se trabaja de forma colaborativa con un grupo amplio de la juventud militante.



