Young: “El ascenso está ahí, a buscarlo”

La experiencia, la serenidad y la seguridad que transmitió Osvaldo Young fue fundamental para inclinar la balanza a favor de Central Norte, y para que el equipo pudiera encolumnarse y meterse en la final por el ascenso al Federal A.

No cabe ninguna duda que el cuervo hizo pesar el juego de Osvaldo Young en el medio campo. Apareció en plenitud ese jugador que todo equipo con pretensiones de ascender tiene que tener. El ex Gimnasia y Tiro, hoy pilar del conjunto azabache tuvo mucho criterio para distribuir la pelota, pero también para presionar y raspar en el medio campo. Hizo un gran aporte a la hora de defender.

“Sabíamos que Ñuñorco tenía buen pie, que nos iba a lastimar a partir de que nosotros los dejemos pensar y sabíamos que la otra parte era atacar. Habíamos preparado muchas cosas pero todo lo externo también juega un papel importante en esto. La presión de llevar a este club de vuelta a una final, la gente que llena un estadio como este, lo que siente cada joven, hubo muchísimas cosas extrafutbolísticas que no dejaron que podamos lograr el juego que queríamos. Eso es el fútbol también”, analizó Young en diálogo con El Tribuno.

“Ova”, como le dicen en la intimidad, hizo valer toda su experiencia en el torneo de ascenso y demostró por qué porta la cinta de capitán.

La labor del mediocampista azabache fue fundamental para alcanzar el pase a la final y no solo por su sólido desempeño, también jugó un papel importante cuando tuvo que ordenar el equipo y arengar a sus compañeros cuando las cosas no estaban saliendo de la mejor manera.

“La experiencia de esto ayuda para bien y nos lleva a una mejor versión de nosotros mismos, pasó esto acá, pero también conseguimos la victoria de visitante”, dijo el volante, “es bueno que pase ahora para saber y saber que lo que viene nos podrá en un escenario que no lo vivimos nunca (la final), será la primera vez. Lo de hoy (por ayer) nos llevará a tener la experiencia para saber cómo afrontarlo”, expresó Osvaldo pensando en la gran definición con Guaraní.

Young está decidido a sumar una nueva estrella en su carrera y desde que arrancó el torneo demostró tener hambre de gloria, pese a sus 34 años, y al igual que todo el grupo.

“Cuando me contrataron en Central me dijeron ‘Osvaldo nosotros queremos jugar el Federal A, queremos ascender’. Yo me preparé para eso, creo que no hay nada peor que el fracaso cuando te llega la oportunidad y no estas preparado. La oportunidad está en la final y estoy preparado, de diciembre que vengo entrenando con el profe, el cuerpo técnico y mis compañeros, cuidandome en la alimentación, descanso y en cada entrenamiento. Cada detalle suma, el ascenso está, hay que ir a buscarlo”, dijo convencido y consciente de que Central está a un paso de alcanzar la gloria que tanto se le vino negando.

Young es uno de los pocos jugadores que saben de ascenso ya que también fue una parte del título que Gimnasia y Tiro ganó en el Federal B 2011. Esta vez, quiere inmortalizar su nombre con Central Norte.