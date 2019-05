Cachetazos a Gimnasia, Jockey y Universitario RC

No fue una buena fecha para los equipos salteños en el torneo Regional del NOA de rugby, porque Gimnasia y Tiro, Jockey Club y Universitario RC volvieron a caer y continúan en el lote de los equipos del fondo de la tabla de posiciones en la zona Campeonato.

El albo perdió ante un pobre Cardenales en Lomas de Medeiros por 30 a 13. Increíblemente “Nales” llegó a este choque con una sola victoria, también ante un conjunto salteño: Universitario, por 28 a 23.

Con este resultado, el albo cayó al último jugar con tan solo nueve puntos.

En Tucumán, a los albirrojos y a los verdes también les fue mal. En Concepción, Universitario perdió ante Huirapuca por 34 a 16 y sigue con una mala racha que lo deja en el undécimo puesto de la tabla, mientras que en el Parque 9 de Julio, en San Miguel, el Jockey no pudo con el complicado Natación y Gimnasia.

Los blancos derrotaron al equipo de la rotonda de Limache por un contundente 53 a 28. Jockey Club bajó en esta fecha al noveno lugar.

Puntero e invicto

El Regional del NOA todavía tiene un invicto, ya que Tucumán Rugby volvió a ganar y suma diez triunfos en la misma cantidad de fechas disputadas.

El sábado, los líderes de la zona Campeonato vencieron 65 a 12 a Old Lions, un equipo que está tercero y es la revelación del torneo.

Además, Los Tarcos venció a Lince por 55 a 10, mientras que Universitario de Tucumán no pudo como local ante Lawn Tennis, ya que las serpientes cayeron 27 a 20.

Una de las sorpresas de la fecha tuvo lugar en Santiago del Estero, donde el conjunto local el Lawn Tennis de la Madre de Ciudades perdió ante el Jockey tucumano por 30 a 27.

A falta de tres fechas, da la impresión que ningún equipo podrá alcanzar a Tucumán Rugby, mientras que hay una gran lucha en la mitad de la tabla, mientras que los equipos del fondo se emparejaron tras los triunfos de Jockey y Cardenales de Tucumán, dos de los equipos de menor jerarquía en la presente temporada.