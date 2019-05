Asumió Patricia Argañaraz en la ADP de Orán

La polémica en el gremio docente continúa. Patricia Argañaraz asumió sus funciones en la sede Orán del gremio en calle 20 de febrero 378, agudizando la crisis con la actual comisión

"Hoy estoy formalmente reasumiendo mis funciones al frente de ADP tal como lo indica la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estoy en Orán porque mi función también es la de recorrer todas las sedes del interior. No estoy haciendo más que volver a trabajar como Secretaria General cosa que las llamadas nuevas autoridades del gremio no me lo permitieron la semana pasada. Puedo hacerlo en cualquiera de las delegaciones y hoy me toca la ciudad de Orán” sostuvo Patricia Argañaraz acompañada por su asesor legal, Lucio Romero.

En cuanto a la decisión de la actual comisión de no permitirle el ingreso la semana pasada a la sede central dijo que "están en desacato porque a mí me habilita una resolución del Ministerio de Trabajo que es más importante que lo decidido en la asamblea del 27 de abril. Quiero informar también que ya pedí la inhibición de la firma de Figueroa en los bancos porque soy la única que puede manejar los recursos. Desde mañana recorreré toda la provincia porque hoy los afiliados a ADP están totalmente desamparados y olvidados porque esta conducción que son unos usurpadores".-

El domingo, la Asociación Docente Provincial emitió un comunicado manifestando que el dictamen que cita Argañaraz no tiene solidez y su actitud es inconsistente e inconducente.