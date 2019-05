Londero tuvo un debut soñado en Roland Garros

El tenis argentino siempre da alguna sorpresa en Roland Garros y esta edición no fue la excepción. El protagonista de la jornada de hoy fue el cordobés Juan Ignacio Londero, que juega por primera vez un Grand Slam y en su debut venció a un top 20 del circuito ATP. El número 78 del mundo derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili, decimoquinto favorito, por 6-4, 6-1 y 6-3 en menos de hora y media de juego.

El tenista cordobés se impuso con mucha autoridad ante uno de los mejores quince tenistas del mundo como el georgiano Basilashvili y su próximo rival será el francés Richard Gasquet, ganador en el duelo ante el alemán Mischa Zverev.

Para el jugador argentino de 25 años es una de las principales victorias de su carrera, en una temporada sobre tierra batida que hasta ahora estaba siendo poco brillante, cayendo en octavos en tres citas de segundo orden (Marrakech, Múnich y Ginebra), perdiendo en su primer partido en Montecarlo y Barcelona, y no logrando superar las rondas de clasificación para entrar en el cuadro de Madrid.

“Es un punto de inflexión, estoy feliz. Es muy importante ganar a un rival duro, aunque no haya jugado bien. Ahora toca disfrutarlo todo el día de hoy, antes de empezar a pensar en el siguiente”, explicó Londero tras su victoria.

Por su parte, el bahiense Guido Pella ganó este lunes el duelo argentino ante el porteño Guido Andreozzi y avanzó a la segunda ronda de Roland Garros.

Pella, número 23 del ranking, batió a Andreozzi (101) por 7-6, 6-4, 1-6 y 6-1 tras dos horas y 58 minutos de juego en el court 12 del torneo parisino, bajo la superficie de polvo de ladrillo.

Su próximo rival será el francés Corentin Moutet (110), a quien derrotó el año pasado en San Pablo, Brasil, en su único enfrentamiento.

La jornada de primera ronda también arrojó el triunfo del español Rafael Nadal, máximo ganador de Roland Garros con 11 conquistas, ante el alemán Yannick Hanfmann por 6-2, 6-1 y 6-3. El número dos del mundo y defensor del título se medirá en la siguiente instancia con el germano Yannick Maden (144).

En tanto, Djokovic, dueño del primer lugar del ranking mundial, batió al polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 6-2 y 6-2. El serbio enfrentará al suizo Henri Laaksonen (104) en la segunda ronda.