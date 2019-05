El romántico video que Nico Vázquez le dedicó a Gimena Accardi y es furor en las redes

Si no puedo evitar enamorarme de ti, toma mi mano. Toma toda mi vida también".

Nico Vázquez le dedicó un romántico video a su mujer, Gimena Accardi, que este lunes 27 de mayo celebró su cumpleaños número 34. El actor realizó un compilado de las mejores fotos y videos, musicalizados con la canción "Can't Help Falling In Love", interpretado por Elvis Presley.

El actor, además, se tomó el trabajo de subtitular el tema de manera tal que mientras se ven las imágenes de la pareja durante sus viajes, en la intimidad, y hasta de la actriz trabajando, se pueda leer lo que el cantante interpreta en inglés.

"¡Deseo que todos los días seas aún más feliz! ¡Te amo con toda mi alma!", escribió el protagonista de Una semana nada más en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi tres millones de seguidores.

El romántico gesto del actor no pasó desapercibido en las redes sociales ya que rápidamente su nombre se convirtió en Trending Topic (lo más comentado en Twitter) en la red social en la que tiene casi tres millones y medio de seguidores. Allí, la mayoría de las usuarias destacaron su gesto e indicaron que les gustaría tener un novio como él.

En el video que dura casi un minuto y medio, se ven imágenes de la actriz celebrando el éxito de Del otro lado de la cama -obra que hicieron juntos-, fotos de ella y momentos de la pareja que compartieron en las redes, y también algunos videos inéditos. Además, fotos de su casamiento, celebrado en Mar del Plata en diciembre de 2016.

Hace un tiempo, Nico había revelado que tuvieron una crisis en 2014, pero que no había trascendido a la prensa. "Estuvimos separados, pero nadie se enteró. Durante el día yo grababa Mis amigos de siempre -ficción de El Trece- y por la noche protagonizaba Stravaganza Tango-espectáculo teatral de Flavio Mendoza-. Y ella, Dos pícaros sinvergüenzas -junto a Adrián Suary Guillermo Francella. Ese vernos poco y el despegue de energías nos provocó fricciones", explicó el actor en una entrevista con Revista Gente.

La pareja logró superar dicha crisis, se casaron tiempo después y hoy celebran el cumpleaños de ella y el éxito Una semana nada más, la comedia que encabeza junto a Flor Vigna y Benjamín Rojas. Ella, por su parte, continúa con sus proyectos laborales y el año pasado protagonizó Mi hermano es un clon por El Trece.